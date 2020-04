Gullé aclaró la situación de los detenidos con domiciliaria

Desde el Ministerio Público salieron a aclarar la situación de los detenidos con prisión domiciliaria en la provincia. Según el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, hubo un error material por parte de un fiscal que utilizó como base para una disposición un decreto que se había redactado para los casos de viajeros que llegaban el exterior y debían quedar aislados. "Hubo un error material pero ya está subsanado", remarcó y dejó claro que fue un hecho puntual.

Según Gullé hubo un error de un fiscal que utilizó el decreto en un caso que no correspondía. "Es un decreto modelo que se hizo por Covid -19 para los que venían de viaje. Como no podíamos poner un policía en la puerta por 14 días le encargábamos a los vecinos que los vigilaran y llamaran si los veían en la calle para dar la novedad de que podían contagiar a alguien", explicó el funcionario del Ministerio Público. En este sentido, aclaró que la directiva no era para prisión domiciliaria sino para los viajeros.

"Quedó el decreto y como nos estamos manejando de forma informática con recursos limitados, pasó esto. Se cometió un error material y se mandó el oficio en un caso que no correspondía", admitió Gullé.

Pero más allá del error, producto de que un empleado copió y pegó el decreto modelo de pasajeros que llegaban a la provincia y lo aplicó para un caso de prisión domiciliaria, Gullé sostuvo que en el resto de los casos la policía si está controlando a quienes tienen el beneficio de prisión domiciliaria.

"Ya han eliminado el modelo del resto de los decretos a futuro. Este caso no es un aislamiento, es una prisión domiciliaria y debe ser controlada. Desde el Ministerio de Seguridad están controlando y piden que se aclare", reconoció.

"Se utilizó el decreto modelo en una causa que no correspondía por un error material. Pero de todas maneras ya fue notificada la penitenciaría y en las causas de prisión domiciliaria quienes se encargan de la custodia es el personal penitenciario o la policía. Nunca los vecinos", aclaró.

El caso en particular en el que se había traspapelado el pedido de custodia a los vecinos es de un hombre que tiene una condena en suspenso de seis meses por violencia de género y que fue detenido por romper la cuarentena obligatoria.