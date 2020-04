Cristina Kirchner atacó a la Corte: "Cuando quiere resolver un asunto, lo hace"

Luego de que el procurador interino Eduardo Casal dictaminara que “no es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia tratar la validez legal de las sesiones del Senado por videoconferencia", la vicepresidenta Cristina Fernández dijo hoy: "Cuando la Corte quiere tratar y resolver un asunto, lo hace independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia”.



En el contexto de la pandemia por coronavirus, la expresidenta había solicitado al máximo tribunal que se expida sobre la validez de sesiones virtuales pero el procurador interino emitió ayer un dictamen en el que entendió que no le compete a la Corte expedirse sobre un planteo de ese sentido.



Si bien no es vinculante, la opinión del Procurador implica un enfoque jurídico que la Corte puede adoptar o no en su decisión final, que se espera para los próximos días.



A través de su cuenta en Twitter, la vicepresidenta publicó hoy una serie de tuits de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, respecto a los casos judiciales en los que el Tribunal Supremo intervino.

Imperdible hilo de twits en el que Graciana Peñafort, Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, explica que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace… independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia… https://t.co/1eNshHWTEg — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 22, 2020

Luego de compartir varios mensajes de Peñafort sobre los casos jurídicos dCel fallecido juez de la Corte, Carlos Fayt, y del represor y exgobernador de Tucumán, Domingo Bussi, Cristina concluyó: “Como viste en los casos Fayt y Bussi, cuando la Corte Suprema tiene la voluntad de ‘proteger y garantizar derechos’, hay caso. Claro que siempre es bueno analizar qué derechos son los que quieren proteger y garantizar”.



Más temprano, también a través de esa red social, Peñafort había cuestionado a Casal, a quien acusó de “estar intentando proteger las 12 mil fortunas que deberían pagar el impuesto a las riquezas", en referencia al proyecto de ley en elaboración por parte del oficialismo para gravar por única vez a las grandes fortunas.

En este sentido, Graciana Peñafort le endilgó al procurador la intención de poner "obstáculos" para avanzar con una legislación en ese sentido: "Bueno, en eso ya lo conocemos, como protegió a (Carlos) Stornelli ¿no?”, agregó.



“Tanto vio caso el Poder Judicial, que terminaron declarando inconstitucional la Constitución! Y ahora Casal quiere decirnos que No hay caso. Como si la pandemia no existiera y como si sesionar no fuese un riesgo cierto para un montón de personas”, remarcó.