Confirmado: 500 empleados de ATM cobrarán 40% menos

Más de 500 empleados de la Administración Tributaria Mendoza tendrán una reducción sustancial en sus salarios cuando se depositen los haberes a fin de mes. Según confirmaron desde el Ministerio de Hacienda, no se pagará el fondo estímulo que todos los meses perciben los empleados por cumplir las metas recaudatorias que se fijan en ATM. Como en marzo la recaudación fue menor a lo que se esperaba y no alcanzó el piso que se había fijado, no se activó el fondo estímulo. En el gobierno reconocen que representa prácticamente el 40% de lo que cobran los empleados todos los meses. Desde ATE ya han presentado acciones legales para que se abone el sueldo con estímulo.

La novedad ha caído como un balde de agua fría en la planta estatal, sobre todo en alrededor de 180 empleados que en el último mes estuvieron trabajando desde sus hogares para sostener la recaudación. "A principios de marzo se estableció la meta de recaudar 4050 millones de pesos. Casi siempre se supera y se activa el fondo estímulo para que se reparta entre los empleados, pero este mes no se llegó a la meta. Si no se llega, no se distribuye", explicaron desde la cartera y reconocieron que usualmente se pone una meta accesible pero que en marzo se vivió una situación excepcional por la pandemia.

"La verdad es que es doloroso, porque si bien 250 trabajadores de ATM dejaron de trabajar por la cuarentena por distintos motivos, de los otros 250 empleados alrededor de 180 se encargaron de ATM online y funcionó muy bien gracias al esfuerzo de los empleados. Pero no podemos cambiar la norma y no se llegó a la meta de marzo", manifestó un funcionario provincial.

La regla del juego es clara y es una norma que está preestablecida desde hace años. Si se llega a la meta se activa el fondo y si no se consigue, no sucede. Esto último ocurrió con la meta de marzo a raíz de los inconvenientes que generó en los mecanismos de cobro la cuarentena obligatoria producto del coronavirus.

Por si fuese poco, el objetivo estuvo muy cerca de cumplirse. La recaudación del mes fue de un poco más de 3900 millones de pesos, por lo que solo faltaron unos 150 millones para que los empleados consigan el incentivo.

Desde el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) salieron a expresar su malestar por lo ocurrido y afirman que para los trabajadores representa más del 60% de lo que cobran todos los meses. "El Fondo estímulo representa el 60% del salario de los trabajadores del organismo recaudador, es decir que del sueldo promedio real de $30.000 pesos, percibirán $12.000 pesos", sostienen.

"La noticia de recorte del salario ha indignado sobre todo porque desde la cúpula del organismo encargado de la recaudación no se tomaron medidas ni se realizaron acciones para lograr el pago de los impuestos. No se habilitó a la mayoría de los trabajadores el sistema para realizar home office, no se habilitaron bocas electrónicas de pago, ni facilidades para los que si puedan afrontar los compromisos fiscales", manifestaron desde Sitea mediante un comunicado.

La mayor preocupación del gremio es que esta situación podría repetirse con los salarios del mes que viene, pero desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que se fijarán metas menores acordes a la situación que vive la provincia y el país.

"Lo cierto es que se recaudó muy bien y si no hubiese trabajado la gente que está trabajando con la calidad que lo está haciendo, el desplome hubiese sido mayor. Pero es así como está establecido normativamente el estímulo. Está planteado por metas. Son reglas que están fijadas así", puntualizaron desde Casa de Gobierno y agregaron que la meta de abril será acorde a la situación excepcional producto de la pandemia.

Mientras tanto, desde ATE se pusieron en contacto con MDZ para aclarar que las autoridades de ATM le habían enviado una resolución el 16 de marzo al Ministerio de Hacienda para que modifique la meta pero se hizo caso omiso a la sugerencia. "Habían fijado una meta con 31 días de recaudación pero no la corrigieron, a pesar de que salieron a prorrogar las fechas de vencimiento", cuestionó el delegado de ATE Francisco Serdoch.

Por este motivo han iniciado acciones legales para que se corrija la situación y se abone el fondo estímulo. "Hemos hecho una presentación de inconstitucionalidad y también entendemos que están violando lo que dice el decreto del presidente que no se puede bajar la productividad como descuento salarial", argumentó.