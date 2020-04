Casación le rechazó la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime

La Sala III de la Cámara de Casación rechazó el pedido de otorgorla la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime. El ex secretario de Transporte de la Nación se encuentra en el penal de Ezeiza por la compra de millonaria de trenes españoles en desuso, por admitir cobrar coimas y por la tragedia de Once.

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, presentó hace algunos días el pedido para que Jaime obtenga la prisión domiciliaria. El fiscal Raúl Pleé se manifestó en contra del pedido. Los tres camaristas de Casación se pusieron de acuerdo y rechazaron la presentación.

La defensa de Jaime se basó en la expansión del coronavirus para otorgarle la prisión domiciliaria a su defendido.

El fallo explica: “Al respecto, no podemos dejar de observar que la cuestión vinculada a la problemática que plantea la pandemia del COVID-19 resulta de alcance mundial, abarca a la generalidad de la población y constituye un riesgo sanitario al que nos encontramos sometidos todos los seres humanos, más allá claro está, que existan ciertos grupos de personas cuya potencial afectación pueda ser más peligrosa -los denominados y ya conocidos grupos de riesgo-. Lo expuesto revela, entonces, que esa penosa situación eventual, si bien debe ser debidamente contemplada y analizada en cada caso particular, no puede convertirse per se en una excusa directa de alcance general para disponer libertades o medidas alternativas a la prisión por fuera de los márgenes legales, pues en definitiva, tanto dentro como fuera de un penal todos estamos expuestos”.