Coronavirus: el Gobierno pidió la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime

Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner, se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza. El ex funcionario está preso por la compra de millonaria de trenes españoles en desuso, por admitir cobrar coimas y por la tragedia de Once. Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, realizó una presentación para pedir la prisión domiciliaria de Jaime.

Infobae publicó la presentación realizada por funcionarios del Gobierno Nacional. La misma manifiesta lo siguiente: “Esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime, toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad...”.

Jaime, por las tres causas, debería salir de prisión en octubre del 2026. Recién en 2022 podría acceder a salidas transitorias y la libertad condicional en febrero de 2024. Recién en abril de ese año podrá acceder al régimen de libertad asistida.

Se puede acceder a la prisión domiciliaria cuando corre peligro la salud física o psiquica de una persona que se encuentra detenida. Antes de la pandemia, Ricardo Jaime había pedido la prisión domiciliaria por un intento de suicidio. Pero fue rechazada.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación deberá decidir si se le otorga la prisión domiciliaria o si sigue en prisión.