Heller cree que la oferta del gobierno "tiene posibilidades de tener éxito"

El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, dijo hoy que la propuesta del Gobierno a los bonistas acreedores de la deuda externa de la Argentina "tiene posibilidades de tener éxito" porque se trata de una oferta "sostenible de un país serio".



"Esta es una propuesta elaborada desde la sostenibilidad, es lo que la Argentina puede pagar", aseguró Heller en diálogo con FM Milenium y consideró que "desde el otro lado tienen que entender que forzar a un camino que luego no sea factible, tal vez no sea la mejor de las posibilidades; esta una propuesta muy defendible".



El jueves, el Gobierno nacional anunció que ofrecerá a los inversores de deuda pública que ingresen al canje de cerca de 66.000 millones de dólares diez nuevos bonos con vencimientos hasta 2047, que serán intercambiados por los 21 títulos argentinos en circulación elegidos para la operación.



La oferta, en términos generales, implica una quita general de intereses del 62%, otra de capital de 5,4% y tres años de gracia, y ayer se conocieron los detalles del canje con distintos bonos.



Heller, que es titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, recordó que "la Argentina está tratando de salir de un endeudamiento irresponsable, que no se puede cumplir", y fue enfático en expresar que "no hacía falta la pandemia del coronavirus para saber que la Argentina no podía pagar la deuda que había contraido".



Heller insistió en que "si se analiza con objetividad, esta es una propuesta sostenible de un país serio" y sostuvo que "a los bonistas no les varía tener que reflejar nuevas pérdidas en sus balances, ni nada por el estilo".



"Así que yo creo que tiene posibilidades de tener éxito", remarcó.



Consultado acerca del proyecto que impulsa sobre un impuesto a la riqueza por única vez para ser destinado a engrosar los recursos que requiere la pandemia del coronavirus, Heller aseguró que la iniciativa "ya está lista" y que se aguarda la posibilidad de que "podamos sesionar en el Congreso, comenzando por el trabajo en las comisiones".



El legislador recordó que "el universo de personas que alcanza no llega a las 12.000 y son los que tengan 3 millones de dólares en la declaración de bienes personales".



Heller volvió a advertir que "esto no es contra nadie" y dijo: "Ni siquiera lo quiero llamar impuesto, lo quiero llamar aporte".



En ese sentido, explicó que "la pandemia requiere recursos y nosotros estamos planteando un recurso extraordinario para una situación extraordinaria, por eso no lo quiero llamar impuesto".