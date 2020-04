Enojo de Abed por un aumento de la Coviar en medio de la crisis

Una vez más la Corporación Vitivinícola Argentina ha vuelto a quedar en el centro de la polémica. Desde hace días Bodegas de Argentina pide la suspensión de la contribución que las bodegas pagan a Coviar entendiendo que en este contexto de crisis representa un impuesto más para un sector golpeado. Pero este jueves el reclamo llegó desde el sector político ya que el vicegobernador Mario Abed le ha pedido al ministro de Agricultura Luis Basterra que frene el aumento del 30%.

Solicito al Ministro de @AgriculturaAR Luis Bazterra, que tome urgente conocimiento y adopte las medidas necesarias para frenar el aumento del 30% de la contribución obligatoria a la COVIAR, definido por sus integrantes. — Mario Abed (@MarioAbedok) April 15, 2020

A través de las redes sociales el exintendente de Junín aseguró que "es inadmisible que en este contexto tan complejo tomen esta decisión, que atenta en forma directa al bolsillo de los agricultores y que demuestra que están completamente alejados de la realidad que vivimos".

En la misma sintonía se expresó el senador nacional Julio Cobos, quien aseguró que "no es momento de aumentar las contribuciones obligatorias como lo definió la Coviar" y pidió que se siga el camino que se ha visto con el congelamiento de las tarifas, alquileres y sueldos.

En una situación tan compleja como la que vivimos, en momentos de congelamiento de tarifas, alquileres, sueldos; no es momento de aumentar las contribuciones obligatorias como lo definió la Coviar. Esto afecta a muchos productores vitivinícolas. https://t.co/qcMtjSqVXu — Julio Cobos (@juliocobos) April 16, 2020

Desde la institución aclararon que el aumento está establecido por ley y que la actualización de la contribución tiene por objetivo financiar el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola. "Si no se aplica, se desfinancia la Coviar", señalaron. Además, aclaran que el porcentaje del 30% fue acordado en reunión de directorio en la cual estaba presente el ministro de Economía Enrique Vaquié, el titular del INV Martín Hinojosa y un representante del INTA, Claudio Galmarini.

En esa reunión el Directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina decidió aplicar un índice de corrección del 30,1% para las contribuciones al Plan Estratégico durante todo el 2020. "El porcentaje surge de la aplicación de un promedio ponderado de los precios vigentes tanto en el mercado interno como externo de los productos que por ley están gravados. Esa cifra anual, a su vez, se pondera para sacar un valor promedio de los últimos cuatro años con el objetivo de eliminar picos propios de una macroeconomía fuertemente fluctuante e inestable como la de Argentina", justificaron.

Por su parte el presidente del Partido Justicialista en Mendoza, Guillermo Carmona, cuestionó la actitud de Abed de pedir la intermediación del ministro nacional Luis Basterra. Sin entrar en detalles, el exdiputado nacional sostuvo que el Estado nacional no ha sido parte ni avalado el aumento del 30% en las contribuciones que las bodegas deben aportar obligatoriamente a la Coviar.

Resulta extraño que el vicegobernador @MarioAbedok le pida al ministro @LEBasterra que adopte medidas sobre una decisión de la que el Estado Nacional no ha sido parte ni ha avalado https://t.co/9vfPOqfbtM — Guillermo Carmona (@grcarmonac) April 16, 2020

Los aportes de bodegas a la corporación son obligatorios y si no los realizan en tiempo y forma la institución tiene la autoridad para congelar sus movimientos. Desde hace tiempo varias instituciones vitivinícolas piden una reconversión de la Coviar, entendiendo que no cumplió los objetivos de promoción para los cuales fue creada.

Esta semana, mediante un documento, desde Bodegas de Argentina solicitaron que el Gobierno Nacional decrete la suspensión de la obligatoriedad de la contribución que pagan las bodegas a la Corporación Vitivinícola Argentina. "Hace unos pocos meses nuestra cámara hizo pública la decisión de dejar de participar de la COVIAR, convencidos en que la misma se había alejado de su propósito original al intentar ser una cámara de la industria", manifestaron.

En este sentido, los bodegeros argumentan que "una parte importante de los recursos aportados a la COVIAR no van a la promoción del vino (el propósito original para lo cual se creó)" y por eso piden que se habilite a las bodegas "a suspender voluntariamente la contribución para destinar dichos recursos a necesidades más urgentes como preservar las fuentes de empleo y disponer de recursos para capital de trabajo". "No tiene sentido un impuesto con asignación específica si el mismo destino no se cumple y está en riesgo la misma subsistencia de centenares de bodegas pyme", aseveran.