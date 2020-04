El duro pronóstico de Pichetto: caída brusca del empleo y la economía

Miguel Ángel Pichetto fue uno de los escuderos que tuvo el gobierno anterior antes de dejar el poder. Y ahora como opositor también lanza dardos continuamente. El ex senador nacional dialogó con el programa No Tan Millennials de MDZ Radio y dejó definiciones sobre el rol de la oposición, el accionar del gobierno en medio de la pandemia y la crisis económica.

En ese sentido aseguró que el Gobierno nacional no ha tomado medidas concretas y efectivas con los sectores del trabajo y la producción. "Al sector del trabajo todavía no le ha llegado nada. El empresario puede hacer un esfuerzo, pero estamos ante circunstancias excepcionales. Este es el escenario que no se atendió con la atención debida”, aseguró.

El ex candidato a vicepresidente cuestionó el “impuesto a la riqueza” que el Gobierno busca crear. “Es una locura este impuesto a la riqueza. Va en detrimento de la gente que el día de mañana tiene que poner el hombro para sacar adelante la Argentina", dijo Pichetto

Señaló que desde el espacio de Juntos por el Cambio, apoyan las medidas sanitarias, pero que es necesario tomar medidas desde lo económico. "La política de la cuarentena es la parálisis total de la economía. La caída del Ingreso bruto puede ser de 7 puntos y esto se paga con trabajadores que van a perder su trabajo", apuntó el ex candidato a vicepresidente. .

Pichetto también se mostró preocupado por la "centralización de poder" que se ejerce desde el Ejecutivo y dijo que es un "modelo peligroso". Para él, la oposición ha sido responsable. "El desempeño de la oposición de juntos por el Cambio ha sido razonable. Lo que venimos planteando, y ahí coincido con Alfredo Cornejo, hay que empezar a mirar el día después. Hay que empezar a construir medidas económicas. Recién ahora se están implementando algunas medidas, pero no llegan", dijo Pichetto sobre la actuación de la oposición.

Por último, apuntó que las demandas deben ser sobre el sector político. "De una crisis profunda se sale con más sistema político, no con un rechazo antisistema. Hay un pensamiento que no hay que acompañar que es el pensamiento antisistema. No me compro el discurso de la antipolítica porque eso profundiza la crisis", concluyó.

