Una foto de Capitanich generó una cascada de memes

Un tweet del gobernador de El Chaco fue el detonante de una ola de memes en las redes sociales. En concreto, el mandatario se mostró recorriendo zonas productivas y dialogando con productores pero según muchos usuarios de Twitter la foto que subió el mandatario estaba retocada para exagerar el distanciamiento entre el gobernador y el resto de los presentes. Rápidamente, decenas de usuario sacaron a relucir su ingenio y colocaron a Jorge Capitanich en las situaciones más insólitas.

Hoy visitamos zonas productivas en Makallé y dialogamos con sus productores.



Con el máximo esfuerzo vamos a generar los incentivos necesarios para la producción de alimentos, que responda nuestra demanda interna y fortalecezca la red de empleo de calidad. pic.twitter.com/aNO5Dhg0ww — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) April 13, 2020

La foto no tiene nada de especial. Simplemente se ve a un grupo de personas dialogando en una chacra de Makallé. Lo llamativo es que Capitanich está vestido con ropa poco acorde para la situación y parece haber sido retocado con photoshop para que no se lo cuestione por no haber respetado el distanciamiento social.

Su imagen fue recortada por usuarios que lo colocaron luego en situaciones desopilantes como una recorrida lunar, las pirámides de Egipto o incluso como espectador en escenas de películas taquilleras y series multipremiadas como Game of Thrones.