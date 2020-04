Fernández Sagasti nombró a Carlos Ciurca como asesor en el Congreso

Desde hace tiempo el vicegobernador Carlos Ciurca viene trabajando en tándem con la senadora Anabel Fernández Sagasti. El año pasado fue el principal socio en la candidatura a la gobernación de la joven que cada vez tiene más peso dentro del peronismo mendocino. Sin embargo, hasta hoy esa colaboración se dio siempre desde el ostracismo y Ciurca no tenía un lugar visible en el armado. A partir de este mes, el vínculo es explícito y ha sido nombrado como asesor en el Congreso. Allí, la senadora nacional realizó una purga y recortó un tercio el número de su personal.

Según el registro oficial del Congreso de la Nación, Sagasti cuenta con 23 asesores mientras que a principios de marzo en el mismo listado aparecían 33 nombres. Durante los festejos vendimiales la senadora reconoció que era un tema a mejorar de cara al futuro y al parecer dio un primer paso bajando un tercio la cantidad de colaboradores. Entre Fernández Sagasti, Julio Cobos y Pamela Verasay sumaban 73 asesores a principios de marzo, mientras que hoy son 61. El otro que redujo el número de asesores fue Cobos, que bajó de 21 a 19 colaboradores.

En el caso de la senadora del PJ se destaca la incorporación de Carlos Ciurca, quien figura con una clase A-5, a la cual según la escala salarial del Congreso le corresponde un ingreso de 78 mil pesos. De esta forma, se estrecha aún más la sociedad política que ya lleva un par de años y que se ha visto reflejada con resultados positivos para ambos. Otro viejo conocido de la política que figura como asesor y lleva años junto a Fernández Sagasti es el exministro de Gobierno de Celso Jaque y Francisco Pérez, Félix González.

Otro dato que surge de la nueva lista de asesores es que ya no figura el hijo de Adolfo Bermejo entre los colaboradores de Fernández Sagasti. Emmanuel Bermejo estaba en el listado a principios de marzo pero hoy su nombre ha desaparecido. No es el único "bermejista" que ya no asesora a la senadora nacional, lo mismo ocurre con Flabio Andrés Búmbalo, estrecho colaborador de Adolfo Bermejo. De todas maneras, ambos son empleados de planta por lo que habrían sido derivado a otra función en el Congreso

En total son 11 los nombres que ya no aparecen entre los que está el de Cecilia Juri, quien actualmente tiene una banca en la Legislatura provincial. A ellos se suman como bajas Malena González Magnasco, Pablo Daniel Martín, Sebastián Martín Nicoletti, Jimena Medina Aguilar, Lilen Rosso, Armando Humberto Masiero, Cristian Oscar Guiñazú y Román Pablo Alberto Martínez.

En el caso del senador Julio Cobos los dos asesores que ya no figuran en la nómina son Néstor Gabriel Moccia y Diego Alberto Altomare.