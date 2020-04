Alberto Fernández: "Hugo Moyano es un dirigente ejemplar"

En un claro guiño político, el presidente Alberto Fernández salió a respaldar al gremialista Hugo Moyano durante un acto en el Sanatorio Antártida, que pertenece al gremio de los Camioneros y que será utilizado por pacientes bonaerenses durante la pandemia de coronavirus.

En el primer acto público que realiza desde que comenzó el aislamiento preventivo, Fernández no ahorró elogios. “Hugo es un dirigente gremial ejemplar. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos. Nunca cedan, sean como él”, tiró el presidente ante un auditorio especialmente adaptado para conservar el aislamiento físico. Moyano escuchaba desde la primera fila y no muy lejos estaba el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

A sabiendas de las repercusiones que tuvieron sus recientes declaraciones contra las grandes empresas, Fernández redobló la apuesta y reivindicó la trayectoria sindical del líder de Camioneros y actual presidente del club Independiente de Avellaneda. "Una vez me tocó cerrar una paritaria de camioneros porque Néstor Kirchner estaba en China. Y Hugo les sacó de todo a los empresarios, todo para los que trabajan, nada para él", recordó. Y agregó: "este gremialista representa a gente de enorme valor, quienes transportan la comida, los medicamentos. Gente que en esta instancia muestra la solidaridad que hace falta. Dijimos que íbamos a volver mejores: estamos siendo mejores, Hugo”.

Ese tono se enmarca en medio de una puja que parece recrudecer en tiempos de escasez: criticados por buena parte del establishment y reinvindicados por los sectores más organizados de la clase obrera, los gremios argentinos mantienen una gravitación poco común en el concierto regional. "Les quisieron hacer creer que el problema eran los dirigentes políticos y los sindicalistas -opinó Fernández-. Y el problema de la Argentina son los que creen que sobra gente, no los que creemos que todos tenemos un lugar. El problema son los que especulan y no creen en construir un país trabajando y produciendo”.

¿Para qué sirvió acumular tanto dinero? ¿Para qué tanto individualismo?

Incluso, en un momento, el Jefe de Estado calificó de "inmenso" al dirigente sindical. Y entre referencias varias al peronismo y sus tópicos, Fernández destacó que luego de la pandemia de Covid-19 "todo será distinto" porque "el posmodernismo nos hizo creer que el éxito era individual, pero apareció un bichito que puede matar a cualquiera". "¿Para qué sirvió acumular tanto dinero? ¿Para qué tanto individualismo?", interpeló el mandatario.

Por último, ponderó las instalaciones del sanatorio sindical ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El centro de salud dispone de 330 camas de alta complejidad que serán utilizadas mientras dure la emergencia sanitaria. "No sé si hay otro hospital así en la ciudad. Y eso es gracias a las obras sociales, que existen en esta modalidad nada más que en Argentina: es un sistema para que la autogestión de los trabajadores sea capaz de dar salud".