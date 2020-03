Quieren que el "preservativo para vulvas" sea gratis para todas

La diputada Nacional Gabriela Estévez del Frente de Todos presentó un proyecto para que lesbianas, mujeres, varones trans y personas no binarias puedan acceder a un preservativo especialmente diseñado para evitar el roce entre genitales femeninos, informó un comunicado de la legisladora.



El proyecto denominado de "Salud Sexual y Reproductiva con Perspectiva de Géneros y Diversidad: Preservativos para Vulvas", tiene el apoyo de la Asociación Civil Devenir Diverse y la Liga LGBTIQ+ de las provincias.



Este preservativo es reclamado por activistas lesbianas, mujeres, varones trans y personas no binarias ya que esta diseñado específicamente para sus prácticas sexuales, en particular para el contacto entre vulvas.



El proyecto es presentado en el marco de la conmemoración del 7M Día de la Visibilidad Lésbica en memoria de Pepa Gaitán, "fusilada por lesbiana y chonga en 2010 en la ciudad de Córdoba; y del 8M Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras".



La iniciativa tiene por objeto la promoción de la salud sexual y reproductiva de la población por medio del uso de preservativos para vulvas y otros métodos de cuidado.



Apunta "al fortalecimiento de la autonomía y el control sobre la seguridad sexual y reproductiva de las mujeres hétero-cisexuales, las mujeres bi-cisexuales, las lesbianas, los varones trans, las personas intersex y no binarias", detalla el texto.



Los principales objetivos del proyecto son "garantizar el acceso gratuito y permanente a los preservativos para vulvas y otros métodos de cuidado y protección para personas con vulva en los efectores de salud y también su acceso permanente en las farmacias a precios y condiciones equivalentes a los preservativos fálicos".



"Este proyecto trata de fortalecer el control de la propia seguridad sexual y reproductiva por parte de las mujeres cis, las lesbianas y las personas con vulva en general, ya que nos encontramos ante una situación de gran desigualdad en términos de métodos de cuidado, protección y prevención de embarazos no intencionales, VIH, hepatitis virales e ITS", dijo la autora de la iniciativa.



"Viene a plantear la necesidad de garantizar el acceso a los preservativos para vulvas, pero también de promover el desarrollo de mejores métodos de prevención para nuestros cuerpos", afirmó Estévez.



"Por eso lo presentamos en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica y el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Se trata de un reclamo histórico del movimiento de mujeres y diversidad del que hoy nos estamos haciendo cargo como parte del Poder Legislativo, presentando el primer proyecto específico en la materia", agregó.



El proyecto fue acompañado por las firmas de las diputadas nacionales Mónica Macha, Lucila Masin, Vanesa Siley, Cristina Britez, Jimena López y Florencia Lampreave, del Frente de Todos.