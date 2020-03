Inesperado blooper con el presidente del Nación en la Coviar

El acto principal del Desayuno de la Coviar había comenzado con toda la solemnidad que lo caracteriza, pero un inesperado paso de comedia hizo reír a los presentes, y le sacó una reacción inesperada al gobernador Rodolfo Suarez.

Lo que sucedió fue que, durante las presentaciones, el locutor Coco Gras le ponía toda la gravedad a los invitados del mundo empresarial y político que hablarían frente a los presentes. Pero cuando fue el turno de presentar a las cabezas de los bancos estatales ocurrió algo inesperado.

Primero presentó a Miguel Ángel Pesce, titular del Banco Central nombrado por la gestión de Alberto Fernández, y después era el turno del titular del Banco Nación, también nombrado recientemente.

"Señor presidente del Banco de la Nación Argentina, licenciado Javier González Fraga", lanzó el locutor, haciendo referencia al extitular que dejó su cargo tras el cambio de gobierno. Fue reemplazado en diciembre del 2019 por Eduardo Hecker.

Las miradas de incredulidad no se hicieron esperar, pero el que menos se pudo contener fue el gobernador, quien gritó "¡no!" y no pudo ocultar una sonrisa. Luego pidió que se corrija el error, algo que finalmente no pasó.