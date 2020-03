Endeudamiento para obras: Emir Félix quiere llegar a un acuerdo

"Con un grupo de intendentes queremos llegar a un acuerdo de endeudamiento para este año pero no para los próximos cuatro como plantea el oficialismo", expresó el intendente de San Rafael Emir Félix al llegar al Teatro Griego. En la misma sintonía se expresó el intendente de Lavalle Roberto Righi y no serían los únicos con esa postura. "No todos pensamos lo mismo en el peronismo", admitió.

De todas maneras aclaró que es muy difícil que antes del martes se llegue a un acuerdo, por lo que aseguró que el camino es aprobar el presupuesto en general y en el futuro tratar una ley de endeudamiento para obras puntuales. "Hay que trabajar el tema con el gobierno nacional en la mesa", manifestó.

Sobre todo, teniendo en cuenta que en estos días no han logrado un dictamen que cuente con el acuerdo de todo el peronismo y el oficialismo.

En el palco del Acto Central, el intendente de San Rafael admitió que junto a otros intendentes entienden qué hay que discutir endeudamiento puntual por obras solo para el 2020 "Queremos llegar a un acuerdo con el gobierno", manifestó



"Hemos planteado votar el presupuesto y avanzar en el endeudamiento obra por obra. Obras con rentabilidad social

Quiero que el gobierno nacional y la provincia se pongan de acuerdo para avanzar con políticas públicas" finalizó.