Festejos y repudio por la visita de Evo a la UNCuyo

Como parte de su agenda en Mendoza, el ex presidente de Bolivia Evo Morales visitará la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, donde recibirá una distinción por su trayectoria política solicitada por la carrera de Sociología.

Cerca del mediodía, una importante cantidad de personas se acercó al lugar tanto para apoyar al exmandatario como para repudiar su presencia en la universidad pública.

Varios integrantes de la comunidad boliviana de Mendoza se acercaron al lugar para manifestar su apoyo a Evo con carteles y banderas en las que le pidieron que "no afloje" porque "la Patria Grande lo necesita".

Sin embargo, no fueron los únicos que decidieron manifestarse por la presencia del ex presidente de Bolivia en el lugar. Varios jóvenes de la Juventud Libertaria de Mendoza se congregaron en el ingreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para repudiar la presencia del ex mandatario.

Invitamos a todos a que participen de la manifestación en el espacio verde frente a la facultad de Ciencias Políticas - UNCuyo, el día viernes 6 a las 10:00 AM.

"Bolivia libre", "Fuera Evo", "Evo Narco", fueron algunos de los carteles que mostraron los jóvenes, indignados ante la presencia de Morales en la UNCuyo.

El acto de reconocimiento a Morales será encabezado por la decana Claudia García y el vicedecano Roberto Roitman. Cabe recordar que el 2 de agosto de 2010, Morales recibió el doctorado Honoris Causa de la UNCuyo, entregado en el contexto de una Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en San Juan.

Su primera visita a la provincia se concretó el 28 de junio de 2012 como parte de otra cumbre del Mercosur. Y el 21 de julio de 2017 fue su último paso por Mendoza, también integrando la delegación de mandatarios latinoamericanos.