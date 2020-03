Burgueño: "El FMI siempre quiso entre 33 y 35% de retenciones al campo"

Luego de que en los primeros días de su presidencia, Alberto Fernández retomara la política kirchnerista de presión tributaria contra el campo, con un aumento de las retenciones de la oleaginosa del 24,5% al 30%, hace dos días, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, comunicó a los dirigentes que conforman la Mesa de Enlace el aumento de las retenciones de las exportaciones de soja, del 30% al 33%. Carlos Burgueño, en su análisis económico en "Uno nunca sabe" (MDZ Radio), reiteró que se trata de un pedido del Fondo Monetario Internacional para así recaudar dólares y respecto del anuncio de paro hecho por los dirigentes del campo, Burgueño aclaró que se trata de un escenario distinto al del conflicto por la 125 de 2008:

“La decisión del Gobierno ya está. No se va a negociar. Es una ofrenda al FMI, ya que siempre quiso que las retenciones estuvieran entre 33 y 35%. El Gobierno tomó la medida y el FMI se lo lleva en la valija porque le pide recaudar dólares. El campo está desde la 125 coordinado para avanzar en la protesta y está pasado de impuestos. El Gobierno logró romper la posición monolítica de la Mesa de Enlace. Las bases -que afirman que no soportan más impuestos-superaron a la conducción en la Mesa de Enlace. Son provincias, ciudades y pueblos que no votaron a este gobierno. Es un escenario distinto al del 2008, que fue bravísimo, una batalla irracional”.

Bonistas privados

Además dijo que la presentación de la oferta de renegociación de la deuda con privados podría llevarse a cabo la próxima semana o la que sigue. La situación, ahora:

“Esta semana lo que se vio fue los movimientos en concretos con los acreedores privados para la renegociación de la deuda en una presentación de la deuda que no debería pasar de la semana que viene o de la otra. Se supone es que es la próxima semana. En Buenos Aires están los principales representantes de los fondos de inversión que vienen a renegociar la deuda”.