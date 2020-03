Ginés González García "La decisión de extender la cuarentena se ve día a día"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reapareció públicamente este jueves en una entrevista brindada a la televisión pública, donde aseguró que la extensión de la cuarentena hasta mediados de abril es una decisión que se toma en el día a día.

Respecto de la extensión de la cuarentena, González García dijo que ya se tomaron medidas "drásticas" para anticiparse a la llega del coronavirus, por lo que ahora la decisión se toma día a día.

"Venimos dentro de la idea de amesetar, como lo dijimos el primer día. Pero si viene todo de golpe, no lo aguanta nadie, ni Nueva York. Si viene todo de golpe, hay más morbilidad y mortalidad", añadió el funcionario.

"El problema es que muchos países largaron tarde y otros mal, porque fueron gradualmente. Acá lo hicimos tomando todas las medidas para anticiparnos".

"La decisión de extender la cuarentena es del día a día, todavía no tenemos los resultados de la misma. Ahora estamos viendo lo que pasó antes de la cuarentena. Si nos va bien, como yo creo que nos va a ir, no veo razón para no prorrogarla, pero no lo decidiré yo, sino todos en conjunto. Si no nos va tan bien, no hay nada mejor que el aislamiento, así que también deberíamos prorrogarla", cerró.

Trabajamos día a día para contener el avance del nuevo Coronavirus.

Hoy @horaciorlarreta estuvo en la sala de situación del @msalnacion donde se analiza el avance epidemiológico del Covid-19

Te pedimos que te quedes en tu casa . Es la mejor manera de evitar el contagio. pic.twitter.com/vRU0lsO2N8 — Gines González García (@ginesggarcia) March 26, 2020

Además, hizo referencia a la polémica a la centralización de los recursos para enfrentar a la pandemia.

“La única forma de distribuir con equidad un recurso escaso es que lo manejemos centralizadamente y en este sentido estamos protegiendo con equidad a todos. No tiene ningún sentido, sobre todo en un esquema solidario como el que plantea el gobierno Nacional, si son recursos que compra y distribuye el gobierno nacional, con dinero que distribuye la Nación, que no se haga de esa manera", expresó Ginés.