Un diputado propuso donar sus sueldos por la pandemia

No es un secreto que miles de mendocinos atravesarán días difíciles por la pandemia del coronavirus. No solo en lo que respecta a la salud, sino también desde el punto de vista económico. Sobre ese aspecto a centrado sus miradas el diputado Jorge Difonso, quien ha propuesto que se cree un fideicomiso especial y que los legisladores y funcionarios donen allí sus salarios. El objetivo es que ese dinero se pueda utilizar para ayudar a los sectores más golpeados. Incluso, para comprar insumos sanitarios.

"No estamos yendo a nuestros lugares de trabajo y formo parte de uno de los tres poderes del Estado. Ese Estado tiene una urgencia extraordinaria que atender y necesita comparar insumos como respiradores, jabones y lavandina para los hospitales, víveres, etc. Hay gente que no podrá salir a trabajar y eso le significará no tener ingresos en sus familias. Debemos trabajar juntos y solidariamente", argumentó el legislador del oficialismo.

"En estos momentos todos los ciudadanos debemos contribuir solidariamente como lo están haciendo los médicos, enfermeros, fuerzas de seguridad, docentes, etc", agregó el ex intendente de San Carlos y remarcó que será el primero en depositar su salario en ese Fondo Solidario de Emergencias.

"El Estado está en una situación de Emergencia y debemos proponer ideas y gestos concretos de solidaridad de empujar todos juntos para salir adelante como comunidad", agregó. La propuesta de Difonso está en sintonía con un pedido que la semana pasada le realizaron empresarios mendocinos al Ejecutivo.

En concreto, la Unión Industrial de Mendoza, la Federación Económica de Mendoza y otras organizaciones empresariales le pidieron al gobierno que el esfuerzo económico que se le pide al sector privado también se vea reflejado en la política. Entre otros puntos, solicitaban reducción de dietas legislativas, suspensión de asesores y otras medidas de recorte presupuestario.