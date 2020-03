El Gobierno dará $10 mil a los trabajadores en negro y monotributistas

POLITICA

El Gobierno nacional anuncia nuevas medidas para contrarrestar el impacto económico del coronavirus en el país, algo que ayer había sido adelantado por el presidente Alberto Fernández.

Martín Guzmán, ministro de Economía, anunció un ingreso familiar de emergencia. Para los trabajadores independientes informales y monotributistas de de clase A y B que tengan de 18 y 65 años.

Será de 10 mil pesos en abril que podría repetirse más adelante "si así lo amerita", indicó Guzmán. Además, manifestó que beneficiará a 3.600.000 hogares de la Argentina.

"Lo que se busca que el Estado llegue a familias que hoy no están protegidas por otras prestaciones", culminó el ministro de Economía.

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, indicó que el universo es para todos los trabajadores informales y monotributistas de las clases A y B. "Es si en la familia no se acredita otro ingreso. No deberán tener ningún otro ingreso, patrimonio importante ni rentas financieras. El sistema es simple y no requiere el llenado de ninguna planilla. Las normas que saca Anses y el Ministerio de Trabajo. Como Anses ya tiene los datos, es probable que la entidad le diga qué datos hacen falta completar", comentó.

Todavía faltan reglamentar algunos puntos pero en los próximos días se darán a conocer los detalles, según inidicó Moroni.

El trámite se realizará íntegramente online. “El sistema va a ser muy simple, no hay que llenar ninguna planilla. Tienen que ver las normas que van a ir sacando la Anses y el Ministerio de Trabajo. Va a haber una página donde van a tener que inscribirse”. Indicó que los beneficiados tendrán un plazo de 10 o 15 días para llenar esa inscripción vía internet, “y a partir de esa fecha se fija la fecha de pago”.

Moroni explicó que la web estará operativa en los primeros días de abril. El objetivo del paquete anunciado es paliar el impacto económico, sanitario y social de la cuarentena en especial en los sectores más postergados.