Reuniones del PJ generan expectativa en el oficialismo

Intendentes y legisladores justicialistas tendrán en estas horas reuniones tendientes a definir alguna postura respecto del debate del Presupuesto 2020 y el endeudamiento en el Senado.

Los encuentros en el PJ generan una moderada expectativa en la UCR, después de que el vicegobernador Mario Abed "abriera el diálogo" con el partido opositor el viernes pasado.

La reunión con los senadores justicialistas Lucas Ilardo y Adolfo Bermejo sirvió más que nada para fijar un cronograma acotado para la discusión de la pauta de gastos: se tratará en el recinto de la Cámara Alta el martes de la semana que viene.

Recibí a los senadores @JCJaliff, @DiumenjoAle, @AdolBermejo y @lucasilardo para continuar el diálogo y las negociaciones por el Presupuesto Provincial, que será tratado en los próximos días. #Presupuesto2020 pic.twitter.com/n2huE8ULUT — Mario Abed (@MarioAbedok) February 28, 2020

Sin embargo, el justicialismo no dejó ninguna pista respecto de su postura en el Senado. Si no hubiera modificaciones, el presupuesto que votó Diputados sería ratificado y el gobernador Rodolfo Suarez no accedería a ningún tipo de endeudamiento para obras este año.

¿Puede haber cambios? "Tiene que haber un milagro", dicen, por ahora, en el bloque de senadores radicales.

De hecho, los dos senadores peronistas que estuvieron en la reunión del viernes se mostraron reacios a conceder esta autorización. "El 'nunca más a la deuda abultada e insostenible' es un claro mensaje de Alberto Fernández a la Nación y a las Provincias para que tomemos conciencia que llevar adelante la gestión pública es gobernar con los recursos que se cuentan, y no hipotecando el futuro del pueblo", escribió en Twitter Bermejo, después del discurso del Presidente. Y ese mensaje fue retuiteado por Ilardo.

El "nunca más a la deuda abultada e insostenible" es un claro mensaje de @alferdez a la Nación y a las Provincias para que tomemos conciencia que llevar adelante la gestión pública es gobernar con los recursos que se cuentan, y no hipotecando el futuro del pueblo. — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) March 1, 2020

En tanto, por su lado, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti elogió el llamado al diálogo de Abed y habló de acuerdos en la Legislatura, pero a su vez ratificó la posición del peronismo en Diputados.

En ese turno, el PJ había ofrecido aprobar el roll over (refinanciación de deudas) con una serie de restricciones, pero no admitió el crédito de 220 millones de dólares que solicitaba el oficialismo.

Al final, ninguna de las dos cosas fueron aprobadas en Diputados. De modo que, este miércoles, los senadores del oficialismo deberán decidir en la comisión de Hacienda si vuelven a incluir el endeudamiento en el despacho del presupuesto 2020.

Cambia Mendoza cuenta con los votos para imponer el dictamen en la comisión, pero llegado el momento de la votación en el recinto, necesitaría al PJ para alcanzar los dos tercios y que el despacho se sancione.

Por eso es importante lo que pueda resolver el PJ antes de la segunda votación del presupuesto. La apertura a alguna negociación con el oficialismo es, por ahora, una señal que solo dan algunos intendentes, como Emir Félix y Roberto Righi.