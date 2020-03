"Decir jubilaciones de privilegio es embarrar la cancha"

"Vemos mal la modificación porque es un régimen especial y no es de privilegio. Puedo decir de privilegio cuando recibo algo a cambio de nada. Acá no ocurre semejante cosa. Acá hay un sistema de aportes de toda la carrera judicial que nos permite aspirar a la jubilación que tenemos", explicó en "Con qué Derecho", en MDZ Radio, Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Y agregó que "no hay que ignorar los aportes hechos":

"Si es equitativo para otros que ganan menos, eso es discutible. Todos estamos dispuestos a poner el hombro en la emergencia. Pero otra cosa es avanzar sobre todos los derechos ignorando los aportes hechos", agregó. Y, además, dijo que a partir de este planteo "se termina desprestigiando a la justicia como institución".

"Estamos invadiendo y desprestigiando a (la Justicia). Habría que informar más completo. Nadie se va antes de los 65 años. Veo una mezcla de todo porque partimos de una muy mala imagen negativa y se ha formado esa mala imagen. La institución va a perdurar y desprestigiar la institución es equivocado. Nunca se explica todo lo que nosotros aportamos", explicó.

La Asociación de Magistrado y Funcionarios de la Justicia Nacional confirmó que pedirá la inconstitucionalidad de la reforma previsional para jueces y magistrados.

¿Qué cambia con la reforma judicial?