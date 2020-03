San Juan también blinda sus fronteras ante el avance del coronavirus

San Juan aplicará nuevas medidas de seguridad para el ingreso de extranjeros, nacionales y sus propios habitantes al territorio de la vecina provincia, obligándolos a notificar su situación de alojamiento y a mantener la cuarentena de 14 días en forma obligatoria, en el marco de las restricciones impuestas para frenar el avance del coronavirus en la Argentina. Además se habilitó a los organismos de control a "requerir la información pertinente" para constatar el cumplimiento de las nuevas exigencias.

El anuncio fue realizado hoy por el gobernador Sergio Uñac, quien explicó que "conforme a las facultades que me otorga la Constitución provincial he decidido profundizar las medidas adoptadas hasta el día de hoy y para eso he firmado la norma que restringe el ingreso de toda persona que llegue a nuestra provincia”.

Una de las medidas más importantes en ese sentido es la obligación para los extranjeros, nacionales y comprovincianos que ingresen a San Juan por cualquier medio de transporte o lugar, de "denunciar el alojamiento donde se hospeden o su domicilio particular", como también la obligación de "realizar cuarentena de catorce días".

Por su parte, las personas vinculadas al trasporte de carga que ingresen a la vecina provincia serán consideradas "en tránsito" si su estadía no supera las 24 horas desde su ingreso. En esos casos, solo podrán descender de la movilidad "con las medidas de seguridad que les entregará la Autoridad de Aplicación", aclaró el gobierno sanjuanino.

Finalmente, se facultó a los organismos encargados de controlar los ingresos de personas a la provincia "para requerir la información pertinente" en pos de "constatar el cumplimiento de la cuarentena y en caso de ser necesario, requerir el auxilio de las fuerza de seguridad".

Estas medidas tomadas por Uñac son similares a las que anunció el gobierno mendocino de Rodolfo Suarez respecto al tránsito de foráneos y mendocinos que retornaron a la provincia en los últimos días.