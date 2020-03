Mario Adaro: "En invierno quizás baje el personal y los servicios en la Justicia"

El juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Adaro, visitó los estudios de MDZ Radio y fue entrevistado en el programa "Con Qué Derecho". Habló del reclamo por el pedido de feria judicial y también anticipó que por el efecto del coronavirus en los próximos meses, durante el invierno la labor del Poder Judicial podría reducirse, y también dio su respuesta acerca de los magistrados que cobran sueldos equiparados con los jueces.

Coronavirus. "En la Justicia se encuentran suspendidas las audiencias y los plazos procesales. Estamos en una situación compleja mundial y hay que tomar decisiones excepcionales. Tiene algunas características similares a la feria judicial. En tres o cuatro provincias hay feria judicial con asueto total. Es probable que durante el invierno pensemos en un servicio de justicia con menos personal atendiendo".

Internas en la Corte. Cuando asumí había un "4 a 3", es decir, cuatro ministros que impulsaban cambios contra tres que no impulsan cambios. Las mayorías y minorías existen en los órganos colectivos. Luego pasó a un "5 a 1" . Yo he firmado en disidencia cosas han firmado los otros, Jorge Nanclares fue el juez que más modernizó el Poder Judicial

Sueldos equiparados con el de los jueces. "Creo que en algún momento de la historia, la Corte encontró ese método de pago de salarios para reconocerles a algunos funcionarios que todo poder necesita tener responsables de áreas importantes para que ese poder funcione. No es solo jueces dictando sentencias, sino también un conjunto de áreas como capital humano, capacitación, gestión y modernización, entre otros, que sería un gabinete, si se quiere, y que eso no había en el Poder Judicial. Y este fue el camino que encontró en su momento la Corte y no sólo la de Mendoza, sino también hay en otras provincias hay magistrados con sueldos equiparados (al de los jueces)".

