Presupuesto 2020: fuego cruzado entre el PJ y la UCR en MDZ Radio

Con 23 votos afirmativos y 13 negativos, este martes el Senado mendocino aprobó el Presupuesto 2020 sin autorizar el financiamiento para obras, como tampoco el roll over (reperfilamiento de la deuda pública) porque no se alcanzó las mayorías necesarias para su aprobación. En MDZ Radio, el senador radical Diego Costarelli, por un lado, afirmó que el peronismo tiene tantas divisiones "que lo único que los une es votar en contra el oficialismo" y que Mendoza está en condiciones de endeudarse "porque no está endeudada"; y por otro, Lucas Ilardo culpó al gobernador Suarez de no ceder posiciones ante el peronismo y que "hay una intención de debatir las obras estratégicas",

"En 2019 el peronismo se comprometió a aprobar el plan de obras del presupuesto. Ganó Suarez por 15 puntos y cambiaron de opinión. Son una máquina de mentir. Nosotros decimos que Mendoza no está endeudada y ellos dicen que Mendoza está endeudada. Tiene tantas divisiones el peronismo que lo único que los une es votar en contra el oficialismo, pero esta vez el daño que han dejado ha sido muy grande para la provincia de Mendoza. Cuando Mendoza está creciendo, está despegando, aparece el PJ lleno de mezquindades políticas".

"El mensaje del peronismo ha sido el mismo. El gobernador sostuvo el mismo método que utilizó en Diputados, es decir, no ceder posiciones ni buscando consenso. El gobernador fue a la Cámara Alta con la misma postura, de una manera intransigente, y el resultado ha sido el mismo. Teníamos la voluntad de debatir cuáles de las obras eran estratégicas para Mendoza, de qué manera se va a endeudar Mendoza, El gobernador Suarez no aceptó debatir esto. Del plan de 300 millones de dólares en obras que presentó Suarez solamente tres tienen financiamiento con el BID. Lo del hospital Notti hoy lo agregaron a último momento en el Presupuesto para así extorsionar a la oposición de manera mediática, diciendo que se iban a quedar sin la ampliación".

Cómo sigue

Ahora el proyecto deberá ser evaluado nuevamente por Cámara Baja ya que el Senado agregó dos artículos vinculados al redireccionamiento de gasto y a ejecutar un plan de obras en el caso de que haya una mejora en la recaudación.

Datos: el plan de obras que no avanzó