Deuda por obra: la propuesta que el PJ le presentará a Suarez

El Presupuesto 2020 es un capítulo cerrado. El oficialismo consiguió que se aprobara pero sin el pedido de crédito de 6.400 millones de pesos para el roll over ni el endeudamiento de 221 millones de dólares que solicitaban para obra pública. Si bien la oposición le negó esas herramientas, rápidamente desde el PJ salieron a ofrecerle a Suarez aprobar deuda puntual para obras precisas. "Estamos dispuestos a empezar a discutir desde hoy el endeudamiento para obras como la ampliación del Notti, el acueducto de La Paz o la doble vía de Junín pero no en paquete cerrado", aseguró a MDZ Emir Félix minutos después de que el presupuesto se tratara en el Senado.

"Quiero ayudar al gobernador Rodolfo Suarez y que los intendentes trabajemos juntos con el presidente Alberto Fernández. El problema de la negociación es abrazarse al todo o nada. Eso estaba impidiendo llegar a un acuerdo lógico. Por eso hemos planteado hablar obra por obra", aseguró el intendente de San Rafael y sostuvo que esa es la postura de todo el peronismo.

"Le vamos a sugerir aprobar el crédito para el acueducto y la doble vía con crédito del BID. Y que nos acerquen los montos exactos que requieren para el Hospital Notti y ver obra por obra", aseguró y culpó al oficialismo de encerrarse en el planteo de tratar el endeudamiento en paquete cerrado.

En cuanto al GIRSU, aclaró que han planteado una modificación del proyecto entendiendo que tal como está no se encuentra actualizado ni lo consideran prudente. "Sé que el gobernador está dispuesto a modificarlo para que avancemos", manifestó. "No nos hemos puesto en el presupuesto con deuda a paquete cerrado. Pero todos estamos dispuestos a dar habilitación a paquete abierto sobre esas obras y sobre edificios escolares, vivienda y rutas", adelantó.

"Estamos dispuestos a partir de hoy a armar una agenda para discutir las obras sin la postura del 'todo o nada'", esgrimió el intendente.

Por otro lado, el jefe comunal reconoció que dentro del peronismo hay facetas y no todos piensan lo mismo, pero subrayó que en este caso particular la inflexibilidad la tuvo el gobierno porque no estuvo dispuesto a abrir el paquete de obras. Hasta último momento en la Cámara de Senadores sobrevoló la posibilidad de que parte del PJ le diera una mano a Rodolfo Suarez para que consiguiera los dos tercios necesarios para aprobar los 6400 millones de pesos de roll over y los 221 millones de deuda en dólares.

Sin embargo, la postura del Justicialismo fue uniforme y al oficialismo le faltaron números para conseguir su objetivo. Ahora, con el Presupuesto 2020 ya aprobado, el escenario es otro y Félix garantizó que Suarez contará con el apoyo que requiere para tomar crédito y llevar adelante obras clave para la provincia.