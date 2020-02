Cristina se opone al lenguaje inclusivo: "No me gusta el todes"

Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro "Sinceramente" en la 29ª Feria del Libro de La Habana, Cuba. Ahí habló sobre la economía argentina, la gestión de Mauricio Macri y también se animó a dar su opinión con respecto al polémico lenguaje inclusivo.

"Lo que pasa ahora con esto del coronavirus y este temor a una peste bíblica. Porque tiene rasgos bíblicos. Nos hace repensar un poquito todo a todas, todos y todes, como decís vos... pero a mí no me gusta. Me gusta el todos y todas que es patente Cristina", comenzó diciendo CFK.

Sobre su lucha para que le dijeran presidenta y no presidente, dijo: "La verdad, no era una cosa del otro mundo. Era que reconocieran mi sexo y mi género en ejercicio de una función que, es cierto, nunca había accedido una mujer en la Argentina".

"'No, no es presidenta. Es presidente' me decían hasta que una señora, no muy amigablemente para conmigo, consultó a la Real Academia Española (RAE) y se encontró con la sorpresa de que la RAE le dijo que era mucho más conveniente que me dijeran presidenta", concluyó.