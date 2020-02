Cristina pidió un "Nunca Más" al endeudamiento en Argentina

Cristina Fernández de Kirchner estuvo este sábado presentando su libro “Sinceramente” en la 29ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba. Igualmente, la vicepresidenta habló sobre la gestión de Mauricio Macri, la actualidad de Argentina y lo que se viene.

“Así como hubo un “Nunca Más” a los golpes de Estado que permitieron asegurar la continuidad democrática, debería haber una investigación similar sobre la deuda. Hay que determinar para qué se le prestó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri”, sostuvo Cristina al exponer en el auditorio Nicolás Guillén, en La Habana.



En ese sentido, la ex mandataria sostuvo que “en los últimos cuatro años entraron dólares para que se fueran más dólares”, y sostuvo que esa es una práctica que está prohibida por la carta orgánica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que le prestó al país más de 44 mil millones de dólares, el monto “más grande” concedido por el organismo de crédito.



“Ahora nos dicen que el estatuto del FMI impide que se hagan quitas de capital. ¿Y lo de la fuga, qué? Eso también está prohibido. Entonces que me apliquen toda la ley, desde el principio hasta el fin”, indicó la ex presidenta.



Cristina consideró además que la situación de endeudamiento tendría que marcar “un punto de inflexión” en la sociedad argentina, y recordó que el proceso de endeudamiento “es el más grande de la historia del país”.



“Aumentaron los montos, los plazos, los capitales. Todo. Es el endeudamiento más grande de la historia del país y lo ejecutaron los mismos personajes de siempre. Por eso tendría que haber un punto de inflexión y entender como sociedad que no podemos volver a esto. Por eso tenemos que investigar qué pasó en estos años”, remarcó.