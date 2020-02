Gullé desmintió presiones políticas y estar vinculado a Cornejo

Alejandro Gullé es el jefe de los fiscales que trabajan en el Ministerio Público y que investigan los crímenes más resonantes de la provincia. No solo homicidios, femicidios y robos, sino también casos de corrupción. Por ese motivo, el procurador general de la Corte afirmó categóricamente que no hay injerencia de la política sobre el trabajo de los fiscales y negó ser un "empleado" del exgobernador Alfredo Cornejo.

"Para los que dicen que soy empleado de Cornejo: tengo 40 años de trabajo en el Poder Judicial. Ingresé como relator en la época del gobierno militar. Durante el gobierno de Llaver (Santiago Felipe ) me ascendieron a juez de instrucción, cargo en el que estuve 6 años. Luego un gobierno peronista me ascendió a Juez de la Cámara del Crimen donde estuve 26 años hasta que el gobierno de Cornejo me designó procurador", narró el funcionario en MDZ Radio.

Incluso, fue un paso más allá y reveló que si se lo quiere vincular a un político debería ser a Julio Cobos con quien tiene una amistad desde hace años. "Yo soy amigo de Cobos. Fue compañero mio toda la secundaria y somos compañeros de promoción. Y no fue él quien me designó Procurador porque no consideró que fuera el momento", aseveró.

"A Cornejo lo conocí en la cancha de fútbol hace 15 años. Nos sentamos cerca y hacemos cábalas y todo por el Tomba. Conversamos mucho sobre las políticas de persecución penal, modos de encarar la seguridad", esgrimió Gullé y dejó claro que tiene ideología política pero nunca militó en ningún partido.

Por eso, dijo que no le parece justo que se le acuse de perseguir solo a políticos del peronismo como Sergio Salgado, Luis Lobos y Pablo Rousseau, todos condenados por distintas irregularidades cometidas en la gestión pública.

"Me dicen que condenamos solo al peronismo, pero investigamos a un Ministro de Salud radical que se tuvo que ir por violencia de género. Después a un subsecretario de trabajo, dos concejales. Nosotros investigamos lo que hay. Si denuncian a un radical por delitos de índole económica lo investigamos. También hemos sobreseído a peronistas. Depende de lo que hay en la causa si prospera o no", sostuvo en el programa "Sonría lo estamos Filmando"

"Estoy orgulloso de la Justicia Mendocina. Confío absolutamente en todos. Cuando tuve que ir contra un fiscal lo he hecho como contra la fiscal Anabel Orozco. Al ir contra un juez por violencia de género tampoco me tembló el pulso", concluyó.

Además, a lo largo de la entrevista reconoció que al Ministerio Público le faltan algunas herramientas y que el 96% de los 2.700.000.000 millones de pesos de presupuesto se van en salarios. Si bien destacó que la provincia está a la vanguardia en tecnología para identificación genética, faltan -por ejemplo- especialistas contables para crímenes económicos.