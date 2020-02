Funcionario de Rivadavia se negó a revelar costos del megafestival

Este año la Municipalidad de Rivadavia decidió jugar fuerte y el festival Rivadavia Canta al País contará con una grilla de lujo. Lo curioso es que desde el municipio se negaron a dar a conocer el presupuesto que destinan a la organización y afirmaron que si algún contribuyente quiere saber el caché de los artistas deberá presentar un pedido de acceso a la información pública en la Municipalidad. "Es por respeto a los artistas", justificó el secretario de Gobierno de la comuna, Hernán Amat.

Al ser entrevistado por el programa "Sonría, lo estamos filmando", Amat fue contundente a la hora de negar la información que le era solicitada. "El número del presupuesto no te lo puedo dar. Los gastos vienen de todos lados. No solo lo que es traer artistas de estas características, sino lo que implica hacer un evento así", manifestó.

Sin embargo, MDZ tuvo acceso a los llamados a licitación de la comuna y pudo acceder al dato de cuánto gastó Rivadavia entre vendimia y el festival, pero sin contar el caché de los músicos, que al parecer permanece bajo siete llaves. Según consta en el registro de Hacienda, la fiesta vendimial costó 3.535.800 pesos mientras que se suman otros 18.650.000 millones de pesos de Rivadavia Canta al País. Es decir, más de 22 millones de pesos sin contar el caché de músicos como Sebastián Yatra, Tini Stoessel, Abel Pintos, Luciano Pereyra, el Chaqueño Palavecino, Natalie Pérez y otras estrellas como el joven revelación WOS.

"El número de la inversión no te lo puedo dar pero creemos que el impulso económico es importantísimo. Tampoco te voy a decir el caché por una cuestión de respeto al artista. Más allá de si por contrato existe alguna cláusula de confidencialidad. Lo que sí te aseguro es que el caché de los artistas son reales. Nosotros vamos y contratamos directamente con productoras de Buenos Aires. No hay intermediarios para que no haya sobreprecios", aportó Amat para brindar tranquilidad a los contribuyentes. Sin embargo, la falta de claridad y transparencia hace que sea imposible corroborar las palabras del funcionario.



Lo que sí dejó claro, es que no hay ninguna posibilidad de que se recupere el monto de la inversión con el valor de las entradas. "Se recupera mucho porque al llevar a cabo un festival con esta grilla llega mucha gente a visitar el departamento. Queremos recuperar entre el 60% y 65% de lo que se está invirtiendo", remarcó.

"Ganancia no queda nunca. Es muy difícil porque estamos trayendo artistas de primer nivel y cobrando entradas de 150 a 250 pesos. Es imposible afrontar un festival de estas características para que de ganancias. Si vas a ver a Abel Pintos, Yatra o Tini a un show organizado por el sector privado los valores de la entrada no te va a bajar de los 1500 la entrada más barata. No lo vemos como un gasto, sino como una inversión para el departamento y comercio del municipio", sostuvo.

Por ejemplo, aseguró que esta semana el comercio y el turismo de Rivadavia y departamentos del este trabaja al 100%. "Tenemos un hotel municipal que concesionado a un privado, departamentos, cabañas, camping. Está todo al 100% de ocupación" sostuvo Amat.

Por último, aclaró que decidieron sumar la noche de Sebastián Yatra porque estaba de gira por el país. "Va a hacer cuatro shows y uno será en Rivadavia. Esa noche la entrada irá de 500 a 3000 pesos", remarcó y dijo que eventos de estas características no solo le dan prestigio al municipio sino también a la provincia.

Escuchá la entrevista completa.