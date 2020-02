Un ex juez propone que organizaciones sociales monitoreen la justicia

Este jueves, en una polémica sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, en la que Daniel Scioli votó cuando ya había sido designado embajador en Brasil, se dio la media sanción del proyecto de ley que prevé la reforma de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos.

El voto de Scioli permitió este ajustado triunfo del oficialismo en Diputados. En MDZ Radio, el ex juez Luis Arias, entrevistado por "No tan millennials", criticó esta iniciativa que aún debe tratar el Senado y sobre la ética y transparencia de los magistrados se mostró a favor de que un observatorio, integrado por miembros de organizaciones de derechos humanos, entre otros, controle la labor de los jueces y fiscales argentinos.

Jubilaciones de privilegio. "Tiene muchos matices la discusión. Yo no discutiría solamente la remuneración de los jueces. No es un privilegio, sino que una condición para la independencia de la justicia, que es así en el mundo. A mi me gustaría discutir desde cuánto gana un docente: abramos un debate para todos sobre quiénes ganan más. También hay regímenes especiales en toda la administración pública, de privilegios entre paréntesis. Esto no tiene una gran incidencia en el Presupuesto. o hay que demonizar ni tomárselo como una revancha porque hay jueces y fiscales que hacen muy bien su tarea y no merecen reproche. No es el debate más importante".

El Poder Judicial ha caído en un descreimiento total, hay que debatir cómo darle inserción dentro de la sociedad. Ningún poder del Estado debe estar al margen de la sociedad, porque la consecuencia es que los derechos de la gente son sacrificados a favor de las corporaciones. pic.twitter.com/CU0893OJjx — Luis Arias (@LuisFedeArias) February 19, 2020

Monitoreo de organizaciones sociales. "El debate es cómo generar una forma de control popular para que el poder judicial evite cometer los mismos errores y prácticas de persecución política:del pasado en vez de quedarnos en la venganza tenemos que dar un salto cualitativo a nivel institucional. Hay que cambiar el perfil de jueces y fiscales. Por otra parte hay que generar audiencias públicas y también un observatorio integrado por ONGs y organizaciones sociales -eso lo podemos discutir después- para que monitoree si se controlan los estándares internacionales y los cumplimientos de los plazos, por ejemplo, y no con una finalidad represiva.

Contra Mauricio Macri. "En los últimos cuatro años se utilizó al poder Judicial como una herramienta de persecución política y eso es lo que tenemos que evitar. La injerencia del gobierno anterior fue enorme, desde el mismo presidente, que opinaba quién tenía que quedar en libertad y quién, no. También hubo una persecución a (Alejandra) Gils Carbó".