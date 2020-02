Orozco: "Las Heras ya no es el patio trasero del Gran Mendoza"

Este viernes, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Víctor Ibañez se reunió con los intendentes del Gran Mendoza para acordar las medidas que darán solución al tratamiento de los residuos en El Borbollón. Daniel Orozco, vía Twitter, agradeció a los intendentes por el acuerdo logrado:

Mi gratitud a los intendentes del Gran Mendoza @TadeoGZ @UlpianoSuarez @SebaBragagnolo @MIglesias2019 con quienes hoy firmé el nuevo acuerdo por los residuos que van al Borbollón, lo que nos permitirá seguir atendiendo la demanda social de los recicladores. pic.twitter.com/CkoUxxLEpR — Daniel Orozco (@mdanielorozco) February 28, 2020

En "Sonría los estamos filmando", Orozco fue consultado sobre esto y dijo lo siguiente: "Entre todos los intendentes dijimos que hay que repartir las cargas. Nuestro departamento era el patio trasero del Gran Mendoza, hoy no. Acá en El Borbollón recibimos la basura de todos. Tenemos entre 36 mil toneladas de basura mensuales de todos los municipios".

"En el Gran Mendoza estamos en formación de un consorcio para colocar la basura. En la parte social vamos a continuar a los recicladores. Hay más de 600 inscriptos que trabajan en zona de El Borbollón", agregó.

Luego se refirió a las personas que viven en los basurales: "Nosotros tenemos en los recuperadores a gente que vive en zonas vulnerables y necesitamos paliar el déficit social. Acá hay generaciones que han vivido de la basura. El GIRSU es una parte de la solución".

Firmamos un convenio de corto y mediano plazo junto a @mdanielorozco y los intendentes del Gran Mendoza para el depósito de residuos en El Borbollón, pero lo que necesitamos en mayor inclusión social, tecnología y microplantas para su tratamiento #GIRSU pic.twitter.com/IOrldCzUn3 — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) February 28, 2020

¿Orozco gobernador? También sobre esto fue consultado en MDZ Radio: "Tengo tantos problemas para remediar los problemas del agua y otros de Las Heras y estamos muy enfocados en la gestión. No me imagino una interna con Tadeo García Zalazar. Estamos tan implicados en esto que no podemos pensar", respondió.

Hace un mes, el departamento de Las Heras se impidió el ingreso de camiones con residuos urbanos pertenecientes a los municipios de Guaymallén, Godoy Cruz, Capital y Luján a la planta de El Borbollón. A partir de ese desencuentro, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia convocó a las partes para plantear una solución en el plazo de 30 días.