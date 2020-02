El FMI asegura no estar negociando una refinanciación de la deuda

El Fondo Monetario Internacional, a través de su vocero, Gerry Rice, aseguró que todavía están negociando con Argentina una posible refinanciación de la deuda de U$S44 millones. Si bien destacó el diálogo "constructivo", dejo que no se establecieron por el momento los plazos para avanzar en un nuevo programa de pagos.



Rice dialogó con los medios en conferencia de prensa, la que corresponde cada dos semanas, y allí dijo que luego de las reuniones entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la reunión del G20 en Riad (Arabia Saudita) y en Washington, “el diálogo continuó con el personal técnico del organismo”.

En ese sentido, el encargado de comunicar las decisiones del organismo, agregó que “aún no hay fechas concretas para iniciar negociaciones, ni para una eventual consulta por el Artículo IV con la Argentina”.



Por otra parte, Rice añadió enfáticamente que “el gobierno argentino no ha pedido negociaciones formales, y, por ahora, son sólo conversaciones respecto de un nuevo programa con el FMI”, lo cual es llamativo porque en el propio Gobierno apuntan a una resolución rápida de la renegociación.



El Artículo IV implica un monitoreo anual del FMI sobre la situación fiscal, monetaria y externa de cada uno de los países miembros del organismo multilateral, y la Argentina no aceptó la aplicación de este artículo entre los años 2004 y 2015.