Arranca la discusión para terminar con las jubilaciones de privilegio

El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos comenzará a ser tratado hoy en la Cámara de Diputados en un plenario de comisiones.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, advirtió que "entre 100 y 150 jueces renunciarían de aprobarse esta ley".



La reunión del plenario de las comisiones de Presupuesto, presidida por el kirchnerista Carlos Heller, y de Previsión, que será encabezada por el también oficialista Marcelo Cassareto, está prevista a las 14 y los legisladores escucharán primero las opiniones de los diferentes invitados, y luego se abocarán al debate entre los diputados.



Los legisladores convocaron para que expongan sobre la iniciativa a representantes de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN).



Está previsto que también se manifiesten sobre el proyecto, que ingresó a la cámara baja el 14 de febrero, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli.

El presidente del Consejo de la Magistratura dijo que "entre 100 y 150 jueces renunciarían de aprobarse esta ley. Son magistrados que ya tienen la jubilación concedida por cumplir con los requisitos de edad (60 años) y aportes (más de 30 años)".

Lugones, camarista en San Martín, aseguró que la oleada de jubilaciones generaría entre 380 y 430 vacantes en el Poder Judicial, ya que se suman a los 130 pliegos que actualmente están en concurso en el Consejo de la Magistratura para cubrir cargos vacantes, algo que no se resuelve "de un día para otro, sino que lleva a veces meses" debido al proceso natural que requiere el trámite.



"El Poder Judicial se quedaría con la mitad de los jueces activos para seguir cumpliendo sus tareas en los tribunales del país, teniendo en cuenta que en total en la actualidad son 960. Con esto se reduciría a casi la mitad, más exactamente el 45% la cantidad de jueces", lamentó.



Para el ministro de Trabajo, "la realidad es que el de jueces y servicio exterior es un régimen que provoca un déficit enorme y requiere que el resto de la masa de aportantes pongan mucha plat. No pretenden que los jueces compartan sus beneficios con el resto, sino que requieran menos aportes del resto de la población de Anses".



Moroni manifestó que con el proyecto se mantiene "la tasa de sustitución del 82%. Lo único que proponen es que en lugar de calcular sobre el último haber se calcule sobre un aumento del promedio de los últimos diez años porque tiene más relación el promedio de los últimos 120 meses con el esfuerzo contributivo de cada uno".



Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, por su parte, buscaban definir su posición sobre la iniciativa en reuniones que realizaron en el anexo C de la cámara baja para interiorizarse sobre temas técnicos del proyecto de ley.



Hoy a las 11.30, en tanto, realizarán otro encuentro, que será más político y definitorio, ya que decidirán sobre el quórum y la estrategia de cara a la posición que llevarán al recinto, del que participarán los 116 diputados que integran el interbloque.



El diputado del PRO, Pablo Tonelli, dijo que no puede aventurar una voz unánime sobre el texto, debido a que "las posiciones son muy dispares" dentro del bloque que integra y destacó su iniciativa sobre jubilaciones de privilegio, diferente al del Poder Ejecutivo en "el modo de determinar el haber y la actualización".



El Frente de Todos tiene previsto tratar y aprobar el proyecto en una sesión prevista para el jueves al mediodía, si consigue mañana obtener un dictamen en el plenario de las comisiones.



El oficialismo tiene número suficiente en las comisiones para conseguir dictamen de mayoría, aunque deberá trabajar para conseguir un día después el quórum para sesionar, en caso de que Juntos por el Cambio decida finalmente no facilitar esa herramienta.



El interbloque de lavagnistas y peronistas cordobeses, clave con sus 11 integrantes para conseguir el quórum, buscaba definir su posición, aunque la idea mayoritaria es acompañar la iniciativa.



El gremio de judiciales que dirige Julio Piumato planea un paro y una protesta frente al Palacio de Justicia en rechazo de la reforma, a partir del mediodía de mañana, cuando la Cámara de Diputados comience el tratamiento del proyecto de ley.