Casi una batalla perdida para Suarez y la UCR

El Presupuesto 2020 todavía no es ley y se empezaría a discutir (informalmente) recién mañana en en el Senado, aunque el Gobierno y el oficialismo tienen muy pocas esperanzas de cambiar la historia en la cámara revisora.

En Diputados y luego de una extensa negociación que condujo a la nada, la semana pasada el PJ bloqueó el pedido de endeudamiento del Gobierno provincial. Tampoco hubo dos tercios de los votos (mínimo necesario) para que la Cámara Baja aprobara la refinanciación de deudas o roll over.

El gobernador Rodolfo Suarez dio de baja las deliberaciones en la noche del miércoles pasado, después de un diálogo con el ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, en el cual la propia Casa Rosada (según el oficialismo) condicionó al máximo el endeudamiento de 300 millones de dólares que el Poder Ejecutivo pedía para ejecutar un plan plurianual de obras.

Frente a este desenlace en Diputados, los oficialistas encararon una campaña en las redes sociales en la que acusaron al PJ de dejar sin financiamiento obras importantes. Por caso, la ampliación del Hospital Notti. Piensan que esa campaña podría haber repercutido en el peronismo y desde mañana estarán atentos a sus reacciones.

Pero lo cierto es que a los protagonistas radicales se los nota bastante desanimados. Suarez tuvo el viernes pasado una reunión con el vicegobernador Mario Abed y algunos senadores oficialistas para analizar la estrategia en la Cámara Alta y dejó conceptos que revelan esa situación.

"Vean ustedes qué hacen, yo no voy a forzar nada", dijo el gobernador en esa reunión, en la que se mostró ofuscado con el PJ y en la que le cedió el protagonismo en la discusión del presupuesto al vicegobernador.

Después de ese encuentro, algunos radicales se hicieron eco del gobernador y señalaron que el único cambio que podría importarles sería que el PJ aceptara el financiamiento en dólares para el plan de obras.

"El roll over no nos interesa", expresaron. Sucede que el peronismo había abierto en Diputados una ventana para aprobar solamente la refinanciación de deudas. Pero como la mayoría de los vencimientos se están negociando entre Suarez y el Gobierno Nacional, los radicales creen que una autorización del justicialismo no movería la aguja.

En este contexto, la actitud del oficialismo no será propositiva: "Vamos a ver si el justicialismo tiene algo para proponer, porque ellos (por el justicialismo) ya saben qué queremos nosotros", señalaron.

Salvo que pase "algo extraordinario", oficialmente el tratamiento del Presupuesto 2020 arrancaría recién la semana que viene, dado que, por el fin de semana extra large, el proyecto votado en Diputados tomaría estado parlamentario en la Cámara Alta el martes 3 de marzo.

Lo "extraordinario" sería que hubiera algún acuerdo con el PJ sobre las obras y, si así fuera, el oficialismo apuraría los trámites."No queremos que haya franeleo", simplificó una fuente oficialista.

El panorama no es el mejor para que esto pase. Unidad Ciudadana consiguió imponer en la Cámara Baja su idea de no aprobar ningún endeudamiento y en el Senado estaría en mejores condiciones para mantener su postura: Lucas Ilardo (mano derecha de Anabel Fernández Sagasti) dirige el bloque peronista y los kirchneristas superan en número a los legisladores que representan la postura de los intendentes.

De todos modos, el oficialismo pediría que los dos sectores del justicialismo estén representados en la hipotética negociación del Senado. Aunque en el fondo desconfían de que uno de los intendentes importantes, Emir Félix, se vaya a preocupar del destino de la pauta de gastos, porque "ya ha arreglado obras con la Nación", según dijo un vocero radical.