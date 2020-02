Vandenbroele dijo que cobró coimas para Boudou

No hay dudas de que Alejandro Vandenbroele es el testigo clave en la causa Ciccone II, una de las causas que más puede complicar la situación procesal del hoy preso ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Amado Boudou. Según expresó en una entrevista en Clarín, el gobierno de Formosa pagó una coima de 6.8 millones de pesos que se repartieron entre Vandenbroele, Núñez Carmona, Boudou y un funcionario formoseño.

Lo mismo que menciona en la entrevista fue ratificadoen el juzgado de Ariel Lijo y la información fue chequeada incluso con el cotejo de llamadas entre Vandenbroele y funcionarios formoseños. "Sí, el primer trabajo que hice para Boudou, siempre siguiendo las órdenes de José María Núñez Carmona (socio y mejor amigo del ex vice, hoy preso junto a él) fue el tema de Formosa donde cobramos una coima", cuenta Vandenbroele.

Según señaló ante el fiscal del caso, Jorge Di Lello y el juez Ariel Lijo, nunca existió asesoramiento de The Old Fund a la provincia de Gildo Isfrán. En este sentido dijo que los 6.8 millones de pesos que salieron de Formosa eran lisa y llanamente una coima. "Fueron coimas. Yo cobré 200 mil dólares de aquel momento. La plata fue repartida entre Boudou, Núñez Carmona y gente de la provincia", sostuvo.

Vandenbroele recuerda que él mismo fue a retirar el dinero a una sucursal de un banco y que siempre supo que Formosa no necesita de la compañía The Old Fund para renegociar sus pasivos con el Gobierno Nacional. Según fuentes judiciales, ese trabajo nunca realizado ya tenía una carga probatoria importante, a lo que se sumó la revelación de Vandenbroele.

Vandenbroele ya no forma parte del "Programa de Protección de Testigos e Imputados" pero asegura que nadie lo callará para declarar en la Justicia todo lo que sabe.

