Cobos: "Subir las retenciones sería un error"

Tras el anuncio de que el gobierno de Alberto Fernández busca incrementar tres puntos porcentuales en las retenciones a la soja y sus derivados, surgieron algunas repercusiones.

Entre ellos, el senador nacional por Juntos por el Cambio, el mendocino Julio Cobos, indicó que "subir las retenciones sería un error". Además, indicó que "hoy la economía está parada y el camino no es una mayor carga impositiva sino todo lo contrario".

En su cuenta personal de Twitter, el legislador, manifestó que "las tasas de interés tiene que bajar porque tasas altas incrementan costos financieros que se trasladan a precios y se pierde competitividad".

Hoy la economía está parada y el camino no es una mayor carga impositiva sino todo lo contrario. Las tasas de interés tiene que bajar porque tasas altas incrementan costos financieros que se trasladan a precios y se pierde competitividad. Subir las retenciones sería un error. — Julio Cobos (@juliocobos) February 24, 2020

El Gobierno cuenta con la facultad de elevar desde el 30 por ciento actual hasta el 33 por ciento las alícuotas por los derechos de exportación. El 33% es el tope. Así lo estableció la ley de emergencia, votada por el Congreso a fines de diciembre.

Voto no positivo

El 17 de julio de 2008, cuando Cobos era vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, con su voto "no positivo" en el Senado volteó la Resolución 125 que establecía retenciones móviles para las exportaciones agropecuarias.

Esto había generado un fuerte conflicto con el sector del campo del país. "Todos creíamos que ganaba el voto a favor de la Resolución 125. El que definía era Emilio Rached. Habló conmigo el día anterior y me dijo 'voy a tener que acompañar'. Llegó el día de la sesión y de repente veo que se levanta y va a mi oficina y les dice a mis colaboradores que iba a votar en contra. Ahí supe que tenía que desempatar yo", recordó el mendocino en una entrevista que brindó al diario Clarín en 2018.

"La historia me juzgará, no sé cómo. Pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia, con una responsabilidad en ese caso. Esto no quiere decir que estoy traicionando a nadie. Estoy actuando según mis convicciones. La pido a la presidente de todos los argentinos que envíe un proyecto alternativo contemple todo lo que se ha dicho, lo que se ha planteado afuera y aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Mi voto es en contra", fue el textual de esa noche.