Arroyo, duro con Macri: "No sabe lo que es sentir el dolor del otro"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó hoy que el ex presidente Mauricio Macri "nunca ha tenido noción de lo que pasa en la vida cotidiana” y contó que cuando realizan los operativos de entrega de la tarjeta Alimentar “las madres nos dicen que dejaron de darle leche a sus hijos o que se saltean el desayuno, y verles las caras es desesperante”.



“Es imperdonable que en Argentina haya bajado el consumo de leche durante estos últimos años”, sentenció Arroyo en declaraciones a radio Nacional, en las que criticó la gestión de Cambiemos y apuntó contra el ex presidente: “Macri nunca ha tenido esa cosa del que anda, habla y le duele el dolor del otro”.



El titular de la cartera de Desarrollo Social dijo que Macri "nunca ha tenido noción de lo que pasa en la vida cotidiana. Me impactó mucho cuando no sabía cuánto era la jubilación mínima" y añadió: "Tengo la impresión de que nunca terminó de vivenciar la vida cotidiana”.



También se mostró sorprendido de que la gestión anterior haya cerrado las piletas del Centro Recreativo Nacional Presidente Néstor Kirchner, en Ezeiza, cuyas obras de remodelación inauguró esta semana el presidente Alberto Fernández.



"El miércoles reinauguramos las piletas del predio de Ezeiza, que las tiene el Ministerio de Desarrollo Social hace muchos años. No entiendo cómo las habían cerrado en la gestión anterior. No entiendo cómo un lugar que es público lo cerraron", sostuvo.



El funcionario contó además que convive "con el dolor todo el tiempo" cuando participa de los operativos de entrega de tarjetas: "Las madres nos dicen que dejaron de darle leche a los hijos o se comenzaron a saltear el desayuno. Verle la cara a esas madres es desesperante".



Con respecto al proceso de entrega de las tarjetas Alimentar, Arroyo precisó que “se están entregando unas 30.000 tarjetas por día" a través de operativos simultáneos en distintas partes del país y estimó que “en marzo vamos a llegar a 1.400.000 de tarjetas”.



“Hay muchísimos comercios y almacenes que hacen descuentos importantes con la tarjeta Alimentar. Entienden de qué se trata este plan, que es un tema clave en la Argentina y están colaborando”, resaltó el ministro.