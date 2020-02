Tres claves de una reforma sorpresiva en Tribunales y las quejas solapadas

Fue una decisión ejecutada de sorpresa, aunque prevista hace tiempo. Y que se comenzó a negociar con los otros poderes del Estado desde principio de año. La Suprema Corte lanzó una reforma en los juzgados más “populosos” de Tribunales que cambiarán la forma de gestión en el fuero Civil, de Familia y de Paz.

O, mejor dicho, hará que sean generales algunos cambios ya iniciados hace más de una década. En la interna de Tribunales genera tensión porque significa un vuelco de recursos hacia el fuero de Familia, que será el área fortalecida por la Corte tras los cambios.

En ese sentido, también hay una queja solapada: los jueces aseguran que la nueva política de recursos humanos se hace “sin nuevo personal” por la restricción que el Ejecutivo tiene sobre la Justicia para hacer nombramientos. El Poder Ejecutivo tiene restringido el nombramiento de personal sin autorización y esa ha sido una queja constante que ha salido desde la Corte en los últimos años. En los mensajes dirigidos a Rodolfo Suarez también está presente.

Sí piden que sean designados 10 jueces de familia nuevos para ser distribuidos en los departamentos. Para eso la Corte se reunió con representantes del Gobierno y de la Legislatura.

El objetivo es “agilizar la justicia” y adecuar los procesos a los nuevos códigos, quitándole a los jueces responsabilidades extra jurídicas. El problema más agudo está en la justicia de familia, donde la cantidad de causas subió un 60%. El volumen de causas tiene que ver con la realidad social: crecen los conflictos intrafamiliares y muchos casos de violencia de género e intrafamiliar se detectan en ese fuero. El año pasado ingresaron a los juzgados de familia 28989 causas.

La decisión la tomó la Sala Administrativa de la Corte, es decir el triunvirato que “gobierna” en Tribunales. Esa sala está integrada por Jorge Nanclares, Julio Gómez y Omar Palermo. Y en el debut hubo tensiones entre los jueces que ahora tendrán “menos poder” en la administración de sus juzgados, y los empleados que serán trasladados o que tendrán más responsabilidad.

Las tres claves de la reforma

Primero ordena que se aplique el modelo de gestión judicial asociada en la justicia Civil, de Familia y de Paz. Es el mismo sistema que ya funciona con 4 juzgados civiles y algunos de familia. Ahora se amplificará a todos. En el cambio hay un concepto clave: “El principio de flexibilidad organizacional”. La base será seguir los lineamientos de los nuevos códigos procesales, haciendo eje en la oralidad.

Los juzgados estarán agrupados y compartirán unidades administrativas y recursos. En el Fuero Civil, cada juzgado de gestión asociada contiene a siete jueces, que luego comparten secretarios, prosecretarios y todos los recursos administrativos. Ese modelo, que se aplica en 4 juzgados, será masificado.

Jueces decisores. La Corte le retira las responsabilidades administrativas a los jueces, que ahora solo tendrán a cargo la administración de justicia; es decir se concentrarán en la tarea jurídica y no burocrática. “Los jueces no dictarán instrucciones de carácter administrativo, ni dispondrán sobre los recursos humanos. No delegarán tareas jurisdiccionales en los integrantes de los tribunales, ni modificarán los procedimientos administrativos.

Jefes administrativos. La gestión del día a día de los tribunales estará a cargo de un Secretario de Gestión Administrativa que manejará, entre otras cosas, el personal. Ese funcionario será quien “políticamente” tenga a cargo casi todo, salvo obviamente lo jurisdiccional. Sí, por ejemplo, podrá reasignar jueces, determinar las subrogancias y reemplazos.

La tensión se generó, además, porque de manera automática la Corte decidió trasladar a los secretarios de los 4 tribunales de Gestión Asociada civiles al tribunal de Gestión Asociada de Familia, en calle Mitre y Montevideo.