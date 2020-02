Andrés Malamud: "La tensión (en el oficialismo) no se puede esconder"

En "Uno nunca sabe", en MDZ Radio, el politólogo se refirió al peronismo de Alberto Fernández y algunas de sus diferencias con el kirchnerismo.

FMI. “El gobierno estaba en buenos términos con el Fondo hasta que habló Cristina. La quita es solo a los privados”.

Peronismo. “La tensión (entre Alberto y el kirchnerismo) no se puede esconder y el lugar donde se puede dar es en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% de los problemas del país y está diseñada para no funcionar; por ejemplo, tiene divisiones administrativas y judiciales que no coinciden entre ellos. Es una provincia ficticia, sin identidad y con vecinos que viven a mil kilómetros de distancia. La obra pública más notable de la provincia de Buenos Aires es el metrobús, que viene de la ciudad de Buenos Aires. Kicillof, Ruckauf, Scioli y Vidal, antes de administrar Buenos Aires, trabajaron en la ciudad de Buenos Aires. El peronismo porteño siempre peleó para salir segundo. Alberto Fernández viene del peronismo porteño”.

Presos K. “En la discusión de los presos políticos un grupo busca la libertad de su gente y los otros, no. Si Alberto Fernández reconoce que hay presos políticos estaría admitiendo que hay presos políticos en su gobierno”.

Néstor vs Alberto. “Néstor Kirchner empezó débil y construyó poder. Y Alberto Fernández va por lo mismo. No se los llamaría albertistas a los que lo siguen, sino que un peronismo moderado. Néstor decía que la política es caja y expectativas. Alberto no tiene caja”.

Relación con Brasil. “Alberto no quiere comprar más problemas”.

Escuchá el análisis completo haciendo click acá.