Suarez detalló su plan de obras para destrabar el endeudamiento

El Gobierno provincial reclama permiso de la Legislatura para endeudarse en dólares para hacer obras y el justicialismo rechaza este pedido. Sin embargo, en el medio, se han dado pocas precisiones sobre el destino del endeudamiento solicitado.

Para suplir esta falencia, el propio gobernador Rodolfo Suarez salió hoy al cruce en las redes sociales con un detalle sobre su plan de obras.

Les presento a los mendocinos el Plan de Obras y Desarrollo con Equidad (PODE), que está incluido en el Presupuesto que se tratará en la Legislatura. El mismo prioriza las obras públicas necesarias, tal como lo hicimos en Capital con el Plan de Renovación Urbana.



(Abro hilo) — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) February 17, 2020

Plan de Obras y Desarrollo con Equidad (PODE) denominó el programa. Es "federal y no distingue color político", aseguró el gobernador.

Este plan prevé la construcción de 8 mil casas distribuidas equitativamente en todos los departamentos. Además, contempla "la renovación del 70% de la red cloacal provincial, beneficiando a 1 millón de mendocinos".

También promete el gobernador la intervención de canales y reservorios de agua y la construcción de uno nuevo: "el acueducto ganadero de La Paz, que impacta en 140.000 hectáreas inertes".

Por otro lado, Suarez precisa que el plan "contempla el GIRSU, la herramienta por la cual proyectamos eliminar los vertederos a cielo abierto" y que propone "generar condiciones dignas de trabajo y salubridad para quienes viven del tratamiento de los residuos".

En cuanto a la infraestructura vial, el gobernador promete la "recuperación y mantenimiento de 1.800 kilómetros de caminos productivos y ganaderos, sumado a 250 kilómetros nuevos".

También propone la renovación de la red hospitalaria y la ampliación del hospital Notti, además de la mejora y mantenimiento de edificios escolares. El gobernador afirma, además, que el PODE generará 6 mil puestos de trabajo y beneficiará a 1.300 pymes. Es un plan que Suarez califica como "sensato" y que destaca la explotación del turismo.

Recorte

El "plan plurianual de obras" original era de 300 millones de dólares. Este lunes, el Poder Ejecutivo lo redujo a 210 millones para intentar destrabar el Presupuesto 2020. Pero no aclaró qué obras tenía pensado dejar de hacer a partir de este recorte, ya que en la reunión de Labor Parlamentaria sólo se hizo referencia a los montos.

La Cámara de Diputados resolverá si acepta o no esta contrapropuesta oficialista el miércoles. Hay que decir que, por ahora, y más allá de haber aceptado analizar la nueva oferta, la posición oficial del PJ sigue siendo la que expresó la semana pasada en el despacho en minoría del Presupuesto: no acepta aprobar ningún tipo de endeudamiento en moneda extranjera.

Pero el radicalismo insiste, bajo la premisa de no resentir la obra pública y el empleo.

El programa de obras de Suarez fue enunciado en diciembre, pero nunca se dieron detalles. Con el correr de las semanas, surgieron algunos datos al respecto. Se sabía, por ejemplo, que una parte del plan viene del año pasado: son los créditos que el gobierno de Alfredo Cornejo había acordado con el BID y otros organismos internacionales.

También se ha adelantado que más de un tercio del endeudamiento total se utilizará para la construcción de viviendas sociales a través del IPV.

Este era el detalle del pedido de endeudamiento que había hecho Suarez antes de anunciar un ajuste en las cifras:

- u$s 115 millones serán destinados a nuevas viviendas. Se calcula que la inversión permite construir unas 4.200 casas básicas.

- u$s 51 millones serán para el GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), el acueducto ganadero La Paz y el inicio la doble vía Rivadavia Junín. Estos son los créditos blandos que acordó Cornejo con el BID y otras instituciones.

- u$s 20 millones tendrán como destino la línea de Alta Tensión de la zona Este.

- u$s 19 millones se usarán para "infraestructura regional". Es uno de los puntos sobre los que poca información se ha brindado.

- u$s 18,3 millones tienen como destino, según el enunciado oficial, un objetivo global: ampliación y refuncionalización de la red hospitalaria y de atención primaria de toda la provincia.

- u$s 15,5 millones se utilizarán en la ampliación del hospital Notti.

- u$s 15 millones van para "Programas de Infraestructura Municipal (PIM)".

- u$s 14 millones son para la "modernización del sistema de riego del canal Rama Chimba".

- u$s 13,5 millones se utilizarán para" la mejora integral del corredor San Francisco del Monte que une a los departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú".

- u$s 13 millones tienen como finalidad "comenzar con la renovación del sistema de evacuación de aguas servidas".

- u$s 10 millones se usarán para infraestructura escolar.

- u$s 10 millones se emplearán para hacer "reservorios de agua en zonas agrícolas".