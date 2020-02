Suspenden a estatal por golpear e insultar a discapacitados

La empleada del Ministerio de Salud Patricia Elena P. recibió una sanción de 20 días de suspensión luego de que la encontraran golpeando e insultando a una discapacitada. La mujer se desempeña en la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad y fue castigada por no desempeñarse "en forma decorosa y digna de la confianza que el Estado oficial exige frente a la atención de los albergados". Incluso le atribuyen "conductas agresivas e intimidatorias frente a personas con discapacidad que requieren un trato diario, cordial y acorde a su patología".

Según se desprende de la resolución 398 firmada por la ministra Ana María Nadal, la empleada cumplía funciones en el Instituto Concepción Jorba de Funes y en el Hospital Lagomaggiore. Según datos aportados por testigos a la instrucción sumariante la agente tuvo un trato inadecuado con una mujer internada en el micro hogar dependiente del Instituto “Concepción Jorba de Funes” del Hospital Luis Lagomaggiore. Según manifiesta una testigo "la sumariada tomó del pelo y golpeó a la Sra. Beatríz Sosa (paciente) para que ingiriera una pastilla".

Según esa persona, la paciente expresaba que no quería que la dejaran sola con Patricia Elena P. y que le tenía miedo. "Decile que no me pegue que me voy a portar bien", afirmaba la mujer internada a la testigo que declaró en el sumario.

Los propios compañeros de Patricia Elena P. aseguraron que "tuvo tratos inadecuados con los albergados, empujándolos, gritándolos e incluso insultándolos". Según señalaron es “mal hablada e insulta” y “tiene un tono de voz muy agresivo”.

A la hora de determinar la sanción, se tuvo en cuenta que la paciente Sosa no presentaba lesiones recientes y visibles en el cuerpo. La instrucción sumarial sugirió una sanción de 15 días de suspensión. Sin embargo, las autoridades del ministerio decidieron aumentar a 20 la cantidad de días de suspensión.