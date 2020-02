Burgueño: "Cristina tiene razón: hubo fuga y fue financiada por el FMI"

En su columna en "Uno nunca sabe", el periodista Carlos Burgueño se refirió a la inflación de enero, a cuál es la solución de fondo para este problema económico crónico y además, a las declaraciones formuladas hace unas horas por Cristina Fernández contra el vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice,

"Cristina tiene razón: hubo fuga y fue financiada por el FMI (en 2018, cuando Macri le pidió a Trump que intercediera ante el Fondo para contender una corrida cambiaria en Argentina, por lo que el Fondo tuvo que alterar su estatuto). Ya que lo alteraron una vez, ¿por qué no lo hacen otra vez y nos hacen una quita? .Una cosa es usar dólares para contener una corrida cambiaria y otra cosa es para bajar la deuda", señaló Burgueño. Aunque aclaró que este tipo de pronunciamientos no hace bien a la renegociación de la deuda argentina. "Hay veces donde la ideología te congela el pensamiento y te produce un daño" (referido a las veces en que Kicillof y Cristina hablaron contra el Fondo).

La polémica radica en que Rice aclaró que la quita es algo que no está contemplada en el estatuto del FMI, ante lo que Cristina Kirchner argumentó que durante la gestión de Mauricio Macri el organismo violó sus reglamentaciones por haber concedido un préstamo a la Argentina en medio de una fuga de capitales.

Inflación. “Estamos ante un alivio, el problema no se ha solucionado. Es probable que este esquema se repita en febrero. Técnicamente lo que llama la atención es por qué en las provincias la inflación fue más elevada. Por Twitter me decían que volvió Moreno, pero no hay nada por objetar, como tampoco nada por festejar. La inflación bajó por el congelamiento de tarifas y de las naftas, y fundamentalmente la baja de los precios de los medicamentos (si baja un precio -por un acuerdo que se termina mañana-) y además, el dólar está planchado”.

“Es un alivio, un buen resultado, real y creíble, pero es un corsét, producto de controles por todos lados: no podés tener precios cuidados para siempre, ni tampoco tarifas para siempre. Esto le cambia el panorama a los sindicatos porque el Gobierno le está diciendo que nosotros estamos haciendo nuestra parte”.

IVA. “El aumento de los alimentos en enero tiene que ver con el regreso del IVA. No sirvió el sacar el IVA (que hizo en su momento Macri). El privado que aumenta que no sabe de un aumento posterior: lo que se conoce como inflación indexada, que es poner un precio a algo sin saber cuál es el precio del futuro”.

Inflación. Cómo bajarla. “Si creemos que la inflación la vamos a solucionar con dos o tres medidas y culpando a otro gobierno, Tiene que haber política de Estado con acuerdo político económico y social a largo plazo para saber cuáles van a ser las tarifas de acá a 10 años. De este modo cerrás la indexación inflacionaria. Otro capítulo es el bajar la presión impositiva y el primero a discutir es Ingresos Brutos. .Confiamos que tras la renegociación de la deuda esto empiece a discutirse. Otro capítulo es el precio del dólar".