Brancatelli blanqueó un inesperado dato sobre su vínculo con CFK

Diego Brancatelli ha defendido al kirchnerismo en las buenas y en las malas, siendo gobierno y oposición. Invitado al programa "Modo Noche" fue entrevistado por Estelita, el personaje de Jey Mammón, el panelista de "Intratables" lanzó un comentario revelador sobre su vínculo con la actual vicepresidenta Cristina Fernández.

“Yo siento que no me conoce, no me registra”, afirmó el periodista. “Cristina, dale bola”, retrucó Estelita.

Brancatelli agregó: “Recién Agustín (Neglia, conductor de Modo Noche) me preguntaba si me sentía solo, y bueno, en ese momento era cuando estaba solo. Estaba muy solo”, en relación a cómo se sintió en 2015 cuando el kirchnerismo perdió el poder presidencial y comenzó el mandato de Mauricio Macri.