Se cayó la cumbre Fernández-Bolsonaro del 1º de marzo

El presidente Alberto Fernández desactivó por el momento la posibilidad de encontrarse cara a cara con su par brasileño, Jair Bolsonaro, en el contexto de la asunción de Luis Lacalle Pou como mandatario de Uruguay.

Bolsonaro es quien había propuesto un encuentro con la idea de acercar posiciones entre ambos países y limar asperezas de uno y otro lado.

En una entrevista con el mendocino Oscar González Oro, Fernández dijo que "no se si voy a poder ir el 1° de marzo porque ese día se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso y el Presidente da su famoso discurso sobre el Estado. Con Luis Lacalle Pou tengo muchísima confianza, si no puedo viajar ese día. Le voy a proponer viajar al día siguiente. Me encantaría ir. Si puedo hacerlo, lo intentaré, si no le propondré hacerlo al día siguiente”.

La propuesta de Bolsonaro surgió en una reunión que mantuvo en Brasilia con el canciller Felipe Solá, quien estuvo acompañado para el nuevo embajador en Brasil, Daniel Scioli.

Según explicó Solá, la cumbre argentino-brasileña “fue una iniciativa del presidente Bolsonaro, quien quiere hacer un aparte con el presidente Fernández”.