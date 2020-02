Espert: "Estamos ante un grupo de psicópatas y no nos damos cuenta"

"Los atorrantes que están en el Congreso y sancionan el Presupuesto todos los años no pagan el aumento del gasto público. Estamos ante un grupo de psicópatas, no nos damos cuenta y no lo escrachamos como corresponde", afirmó el ex candidato a presidente José Luis Espert al programa "No tan millennials", de MDZ Radio.

De este modo, el pergaminense -que en la última elección presidencial se presentó como candidato por el frente Unite por la Libertad y la Dignidad- se refirió a los problemas de fondo de Argentina que, según su criterio, son -además del gasto público, la necesidad de un sistema que facilite la competencia y un sindicalismo que sea "todo lo contrario a los que hay acá".

"Comprando problemas para adelante podés postergar todo. Los empresarios deben competir. En el Estado, gastar con racionalidad y los sindicalistas ser todo lo contrario a lo que hay acá".

Durante la última campaña presidencial, Espert propuso un sindicalismo sin "poder concentrado de extorsión política a través de huelgas generales", como también la eliminación del “unicato” sindical y la afiliación obligatoria. También se mostró en contra de las reelecciones continuas de los jefes sindicales.

También señaló que hoy se está pagando el doble de impuestos que hace 50 años.

"Hoy el industrial y ciudadano paga el doble de impuestos que hace 50 años. Acá el atraso tarifario cuesta un gobierno. A mediados de los 70 el Estado recaudaba el 16% del PBI y ahora, el 33%, el doble, El 90% del aumento de la presión impositiva es por cobrar más impuestos".

