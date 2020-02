Alberto pide que la sociedad no se divida por el tema del aborto

Entre los numerosos temas que abordó el presidente Alberto Fernández, en una extensa entrevista radial que le realizaron hoy, no estuvo ausente el aborto y la polémica que desata su legalización.

El Jefe de Estado consideró hoy que la sociedad "no debe dividirse" ante el proyecto de legalización del aborto que el Gobierno tiene previsto enviar al Congreso e insistió en la idea de que el Estado debe acompañar a las mujeres de escasos recursos que decidan continuar con su embarazo.

"No podemos dividirnos con este tema, eso es algo que no le sirve a nadie y no nos ayuda a resolver el problema. Con el proyecto de legalización no vamos a obligar a nadie a que aborte, pero vamos a acompañar a quienes decidan continuar con su embarazo", dijo Fernández en declaraciones a radio Rivadavia.

En ese sentido, el mandatario ratificó que también se contempla una iniciativa para brindar asistencia alimentaria y de salud a las mujeres de bajos recursos que deseen sostener un embarazo: "Hay muchas mujeres que abortan porque no cuentan con recursos; es lo que me dicen los curas villeros. Vamos a estar con ellas para que sus hijos puedan nacer sanos".



Finalmente, Fernández reconoció que "de este tema no se habló" con el papa Francisco durante el encuentro que mantuvieron con el Pontífice en su gira por Europa.