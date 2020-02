Ex embajador en China y Estados Unidos: “El mundo no entiende lo que nos pasa”

En medio de una situación internacional algo caótica por el brote de coronavirus en China, el juicio político a Donald Trump en Estados Unidos, y el Brexit en Europa, este miércoles el ex embajador argentino en ambos países y en la Unión Europea, Diego Guelar, dialogó con MDZ Radio e hizo un análisis global de la situación.

La conversación con Guelar se dio en el programa "No tan millennials", donde consideró que Donald Trump será reelecto en noviembre salvo que suceda algo realmente excepcional y fuera de agenda. Además, que China atravesará una crisis comercial grave en caso de no controlar la epidemia en los próximos días.

En cuanto a Argentina, dijo que el país está muy bien visto en China en cuanto a la relación comercial, pero que debe ordenar su política interna.

Sin proyección

“Por supuesto que hubo errores graves en la otra administración, pero hay que asumir a realidad política en lugar de estar discutiendo cómo poner en marcha la producción aún seguimos discutiendo si hubo o no hubo 30 mil desaparecidos, por ejemplo. La gente nos mira y no nos puede creer. Argentina no ordenó su planeta interno”.

Cómo el mundo mira a la Argentina

"He estado en las cuatro embajadas más importantes de Argentina en el mundo y la pregunta que siempre he tenido que enfrentar es: ¿qué nos pasa?, ya que nadie entiende lo que nos pasa"

Estados Unidos

“Aumentó la popularidad es Donald Trump. Lo del juicio político fue una estrategia del Partido Demócrata para desgastarlo. Hoy, con tres años de mandato, es que .el favorito para ganar las elecciones es el actual presidente. El escenario actual - con Bernard Sanders- es funcional al triunfo de Donald Trump”.

China

“Hay 60 millones en cuarentena absoluta, es decir, que no pueden entrar ni salir de su ciudad y de su casa. China hoy está paralizada, Es un virus que no tiene vacuna. La campaña contra el coronavirus en China está siendo llevado con el mayor esfuerzo y rigor. Rusia cortó su frontera, Estados Unidos, cortando la mayoría de sus vuelos con el gigante asiático”.

Fórmula

“Argentina produce más y resuelve todos sus problemas. Argentina puede quintuplicar su producción en cinco años. Lo que ya existe se puede multiplicar, pero lo hacemos en una escala muy inferior”.

Para escuchar la nota completa, hacé click acá