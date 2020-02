Tire y afloje entre legisladores lujaninos por el Hospital de Luján

El debate legislativo por la aprobación del Presupuesto 2020, que tiene al oficialismo y la oposición en veredas enfrentadas a raíz del endeudamiento solicitado por el Gobierno provincial, abrió un nuevo frente de disputa que se acota al ámbito de la política lujanina y está relacionado con la infructuosa construcción del Hospital de Luján.

Marcela Garnica, diputada provincial del Frente de Todos, denunció que el gobierno provincial no incluyó la segunda etapa del nosocomio en el proyecto presupuestario de este año: "Una de las consultas que le hice al ministro de Infraestructura (Mario Isgró) fue si el Hospital de Luján estaba incluido en el presupuesto, y me respondió que no porque ya había finalizado la primera etapa en diciembre".

"Desde el Ejecutivo nos plantean que lo que está incluido en el Presupuesto 2020 (sin endeudamiento) son obras que ya se han iniciado, por lo tanto no consideran al Hospital de Luján como una obra ya iniciada hace años y solo con una etapa construida pero no la obra finalizada en su totalidad. Entonces no veo por qué una obra con la prioridad que tiene no se continúe, ya que no es nueva", alegó la legisladora en comunicación con el programa Sonría lo estamos filmando, de MDZ Radio.

En ese sentido, Garnica aseguró que "lo que han construido es un centro de salud, por eso mi preocupación y la del Frente de Todos porque es una obra prioritaria que lleva años".

Por otro lado, la diputada justicialista dio su parecer sobre las negociaciones legislativas en torno al Presupuesto 2020: "Estamos haciendo aportes y no hemos cerrado ninguna puerta, viendo en qué ámbitos tienen deficiencias. Nuestra intención es que el ministro Isgró revea su plan de trabajo y pueda hacer modificaciones antes que se apruebe el presupuesto".

Sin embargo, desde el frente oficialista desestiman las acusaciones de Garnica y apuntan a continuar con las obras. El senador provincial Rolando Baldasso (Cambia Mendoza-PRO) explicó que la primera etapa del hospital de Luján finalizó en noviembre del año pasado con la inauguración de la guardia, luego de más de cinco años de infortunios que retrasaron los trabajos incluso cuandl era ministro de Infraestructura del exgobernador justicialista Francisco Pérez.

"El hospital tendrá tres etapas y se trabaja al igual que se hizo con otros nosocomios como el Carrillo. En este caso faltan las tareas de internación y de la Unidad de Diagnóstico Intensivo (UDI), que debemos presupuestarlas este año para avanzar con las licitaciones", enfatizó el legislador en diálogo con el programa El permitido, de MDZ Radio.

Sobre las acusaciones de Garnica, Baldasso aseguró que "como senador lujanino y con (el diputado nacional) Omar de Marchi y el intendente Sebastián Bragagnolo hemos hablado con el ministro Isgró para incluir la partida y que podamos avanzar en el futuro con las próximas etapas".