Argentina se abstuvo de condenar el fraude electoral en Venezuela

El embajador argentino ante la OEA (Organización de los Estados Americanos), Carlos Raimundi, se abstuvo de votar una resolución que condenó las elecciones celebradas el domingo en Venezuela y que desconoció los resultados al calificarlo de "fraudulentos" por no tratarse de comicios "libres ni justos".

El presidente Alberto Fernández se ha mantenido en silencio al respecto para no generar tensiones dentro de la coalición del Frente de Todos. Sin embargo, la expectativa estaba puesta en lo que iba a hacer Raimundi, quien ya había generado polémica en septiembre cuando se opuso al informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.

En octubre, el Consejo Permanente de la OEA había aprobado una resolución (de la que Argentina también se abstuvo) en la que advirtieron “que el reconocimiento de las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble”.

A pesar de no cumplir con esas condiciones, Nicolás Maduro celebró los comicios en donde más del 80% de los venezolanos se negaron a participar.

La resolución de la OEA fue aprobada por 21 delegaciones, hubo seis ausencias, cinco abstenciones y dos países votaron en contra, México y Bolivia. La postura del representante argentino simbolizaron la tensión que hay en la coalición del Frente de Todos sobre la situación política y económica de Venezuela.

La resolución habla de "elecciones fraudulentas hechas por el régimen ilegitimo de Nicolás Maduro" y respalda la iniciativa de la sociedad venezolana de realizar una consulta popular para permitir que la ciudadanía participe. "No contaron con la participación de todos los actores políticos, no se liberaron a los presos políticos y no hubo independencia de la autoridad electoral", se agregó en los fundamentos.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, condenó enfáticamente la actitud adoptada por el Gobierno argentino y sus representantes. "Otra vez la Argentina de la doble vara. En la OEA, el gobierno nacional se abstuvo de condenar el accionar fraudulento del proceso electoral venezolano. Repudio este gesto del gobierno argentino a la dictadura de Maduro. #ElQueCallaOtorga", escribió la exministra de Seguridad.