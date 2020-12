Una dirigente política contó su dura experiencia en las redes a hora de una votación clave en el Congreso

En medio del debate público por la despenalización del aborto una dirigente política relató una vivencia personal que generó una fuerte repercusión. Es que la joven relató en Twitter que tuvo un aborto espontáneo y tuvo que sufrir los prejuicios del sistema para que se completara el proceso.

La mujer que lo contó es Delfina Rossi, hija del ministro de Defensa Agustín Rossi y militante del kirchnerismo. La joven también ha sido parte de las campañas para que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito. Y ahora relató en primera persona lo que le pasó. Ella estaba embarazada de 10 semanas. Era un embarazo planificado. Pero el desarrollo del embrión se detuvo y por eso le recomendaron expulsarlo con misoprostol en su casa. Se trata del método de aborto más común y seguro según los especialistas.

Pero a Delfina Rossi le negaron el acceso en una farmacia. "Estaba embarazada de 10 semanas y el desarrollo del embrión se detuvo. Creemos que por causas genéticas, como pasa en el 20% de los casos. Me recomendaron la vía más segura y fisiológica: expulsarlo con misoprostol en casa", relató. "En una farmacia me miraron mal y me dijeron que no vendían "esos" medicamentos. Conseguí en otra. Mi familia me acompañó en el proceso. Y mí obstetra! Que no se despegó del celular todo el finde largo", siguió la mujer.

Según explicó Delfina, tuvo miedo y angustia, pues era un embarazo deseado. Pero además, su salud se deterioró. "Después de 72h de seguir sangrando fui al sanatorio. Se complicó de más. Pasé 48h más internada con una intervención quirúrgica y transfusión de sangre", relató.

En base a su experiencia, Delfina Rossi sacó tres conclusiones: